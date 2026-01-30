吳奇隆55歲體力超好！戴「爆炸頭」大跳Tabata

男星吳奇隆戴上超捲髮爆炸頭大跳3分多鐘的高強度燃脂運動Tabata。（圖／翻攝自吳奇隆微博）





男星吳奇隆，55歲身材依舊精壯，怎麼保養的呢？因此吳奇隆近期就開始在社群上PO出自己的健身影片，和粉絲分享，甚至找來中國奧運體操金牌得主邢傲偉，合作推出教學，而吳奇隆也為了號召粉絲多運動，還出怪招戴爆炸假髮大跳，讓粉絲笑翻。

戴上超捲髮爆炸頭，對著鏡頭氣勢喊話，音樂一下馬上動起來，你沒看錯，這帥氣臉蛋就是吳奇隆，好身材要如何維持，四爺馬上來教你，從基本開合跳到各種深蹲大跳3分多鐘的高強度燃脂運動Tabata，他跳起來可以說是輕輕鬆鬆，不過頭上這頂假髮真的太吸睛，就被粉絲笑說，運動還頂著拖把，應該很熱吧，感覺這頭套怎麼樣都甩不掉。

藝人吳奇隆：「運動沒什麼訣竅，重點就是在堅持了，所以繼續跟我一鏡到底，累不死你。」

18歲從小虎隊出道的吳奇隆，今年已經55歲了，身材依舊精壯，因為他超級自律，甚至從一月開始還和中國奧運體操金牌得主邢傲偉，合作推出隆行天下健身小課堂。

藝人吳奇隆vs．奧運體操金牌得主邢傲偉：「今天非常特別，傲偉為我做了一些設計，因為他說人到了中年，就開始要照顧自己的身體，從膝蓋開始，主要就是我想讓哥，多跳跳一字馬。」

話才剛說完，就開始跟著金牌教練，一鏡到底零剪輯，猛練4組強化膝關節的動作，讓粉絲超佩服這體力，吳奇隆這回為了號召粉絲每天都要運動，出怪招帶假髮，粉絲喊話，已經開始期待未來還會用什麼新造型登場。

