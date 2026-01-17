吳奕軍專欄：台灣投資人2026宜秉持「兵分三路」
站在2026年的起點，投資人回顧過去一年，台股得益於AI革命的勁風，穩穩站上28000點大關，挑戰更高峰位。作為全球半導體供應鏈的樞紐，台灣不僅稱霸先進製程，更將持續在AI應用深化階段扮演關鍵角色。
然而，全球市場正進入混亂的新常態：AI從科技想像轉向實質回報驗證階段、美國貨幣政策趨向中性、地緣貿易摩擦、通膨抬頭，能源轉型加速。對台灣投資人來說，2026年充滿機會，但也同時考驗風險管理與資產配置的能力。機會來自台灣產業優勢，風險則來自高基期效應以及外部不確定性。
AI邁向工業化與驗收階段
AI仍是2026年無可爭議的結構性主線，但已進入「工業化」與「驗收年」階段。過去幾年，市場熱錢湧向雲端算力與基礎設施，如今焦點轉移到應用落地與生產力提升。邊緣運算興起，AI裝置如眼鏡、手機、筆電滲透率攀升，延伸需求涵蓋高頻寬記憶體（HBM）、先進散熱（如液冷技術）、電源管理與ASIC特殊應用晶片。台灣企業在此鏈條中佔據絕對優勢：台積電2奈米製程進入量產高峰，CoWoS先進封裝產能倍增，供不應求局面持續。
許多投資機構預測，AI伺服器與數據中心擴張將驅動全球資本支出，台灣供應鏈貢獻GDP成長與出口成長。不過，美國科技巨頭集中風險不容忽視，資金開始青睞實際產生利潤的基礎設施，與亞洲供應鏈企業。對台灣投資人而言，鎖定AI相關標的仍是明智選擇，同時可以關注材料、先進製造與散熱解決方案的延伸機會。
其次，美國政策與利率環境仍主導全球風險資產走勢。經歷2025年鷹式降息後，聯準會2026年將持續降息，聯邦資金利率預計落於3.25%至3.5%中性水準。川普關稅政策雖帶來貿易摩擦壓力，可能壓抑台灣傳統產業出口，但是AI投資熱潮與美台關係強化，提供有效緩衝。
美中科技競爭常態化，美國對中國半導體出口管制趨嚴，全球供應鏈重組帶動轉單效應，台灣企業明顯受惠。美元走勢因政策利多出盡而轉弱，「去美元化」趨勢加速，有利於新興市場當地貨幣資產，促使投資人重新配置貨幣曝險。台灣投資人需密切監控匯率波動，對沖台幣升值風險。整體而言，寬鬆環境仍利風險資產，但因基期過高震盪加劇，美國期中選舉與聯準會獨立性是重要變數。
能源轉型與電力需求殷切，是另一大結構性機會。電力正成為新貨幣，AI數據中心電力短缺推升電網擴張、儲能系統與替代能源投資。全球淨零承諾帶動離岸風電、太陽能、核融合與智慧電網熱潮，台灣再生能源產業鏈亦逐漸成形，攸關國安的台灣能源安全議題更凸顯其重要性。在商品端，AI帶動銅、鋁、鋼需求，能源儲存加速相關金屬商品走強。核能復興與鈾礦也值得留意。
黃金與避險資產在2026年仍甚具吸引力。面對地緣政治不確定性、通膨結構化與財政赤字壓力，主流投資機構認為黃金續漲機率高，並視其為分散美元風險與黑天鵝事件之首選。央行購金趨勢延續，滙豐等銀行預期數月之內黃金續走強。債券市場在利率中性化之際再獲重視，可作為股票波動之對沖。
發揮台灣市場優勢，重視多元配置
股市分化明顯，美股AI集中度高，然而估值似已反映大部分利多，2026年報酬恐放緩至個位數，機會擴散至非美資產：如日本企業改革見效、日圓貶值空間收斂，巴菲特日本價值股重估潛力；新興市場（如印度、東南亞）吸引供應鏈轉移，快速成長。
台股結構面臨轉型，除資訊科技之外，傳統產業數位轉型提升競爭力，但仍需提防高基期修正與貿易不確定性。此外，台灣生技醫療等後疫情商機值得關注，CDMO產業（生技醫療產業分工深化後的委託開發製造服務業）獲益於全球外包需求，精準醫療與高齡化長照服務前景可期。
AI投資過熱、通膨再起、美國債務壓力、地緣衝突與消費信心疲弱，皆可能引發短期重大回檔調整，風險不容忽視。台灣面臨產業兩極（科技強、傳統弱）與匯率波動，此時投資人更需理清思緒與情緒，評估止損。
對台灣投資人而言，2026年宜秉持「債券黃金守備、AI進攻」，兵分三路：美股資產作為核心，非美資產分散（如台灣、日本），設定符合自己需求的股債金資產配置比例。現金流管理優先，善用ETF降低風險，定期平衡組合。
長期而言，高品質資產與科技主題仍是財富成長要素。在此機會挑戰並存的年份，認清需求、獨立思考與風險管理，比頻繁追漲更重要。台灣投資人若能發揮台灣市場優勢，重視全球多元分散，當能在2026年穩健前行。
※作者為鉅石智庫創辦人，曾任網路與投資高管，著有《破局：中共赤化與國際覺醒》。台大政治系畢業、美國波士頓大學大傳碩士，新加坡國立大學高階管理課程結業。goldenrockthinktank@gmail.com
免責聲明：本文僅為個人觀點，而非財務建議。投資人應依個人需求評估風險，詳閱相關公開說明書，並自負盈虧。
