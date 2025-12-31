吳姍儒主持台北跨年 嫌3搭檔「我們超級不熟」

圓圓（左起）、黃豪平、Sandy、夏和熙攜手主持台北跨年晚會。（經紀人提供）

Sandy（吳姍儒）、黃豪平、夏和熙、圓圓攜手主持「臺北最High新年城-2026跨年晚會」，今（31日）晚七點在台北市府廣場前登場，四人首次搭檔主持，Sandy被問到默契也幽默表示：「我們超級不熟，嚴格來說就是他們三個在跟我熟啦。但能夠一起奮戰6、7個小時，後面就會很熟了，可能結束之後就會去豪平家吃火鍋。」

圓圓第一次主持台北跨年晚會，為了今晚的主持處女秀，事前勤練開場表演，卻練到受傷，對此她表示：「我要頂著我的老腰跳舞，我兩天前脊椎間肩韌帶發炎。」今晚的跨年晚會天公不作媒，不僅下雨還有低溫特報，有不少大型主持經驗的Sandy也擔心主持時跌倒，忍不住跟搭檔說：「舞台上真的很滑，要心心！」

今年台北跨年晚會卡司包含安心亞、周湯豪、玖壹壹、蔡健雅、子韋禮安、幻藍小熊、李千娜、美秀集團、高爾宣OSN、畢書盡、U:NUS等，還有韓國女團KARA陪同大家一起迎接2026年。

