吳姍儒升格二寶媽1年多！在家「超反差」認了

娛樂中心／李汶臻報導

綜藝天王吳宗憲愛女吳姍儒（Sandy）2022年與交往5年的設計師老公結婚，隔（2023）年3月順利迎來寶貝兒子「Mason 小初一」，2024年9月平安誕下女兒「蒔五」。升格二寶媽1年多的她，日前在IG曬出自己的最新美照，領口大挖一道深V、大片雪白美肌全洩，中路極致起伏包不住；絕美火辣畫面曝光後，引發眾多粉絲暴動。

畫面可見，Sandy身穿酒紅色絲絨套裝，內搭深V黑色背心，整體造型性感中帶點率性，氣場全開。她時而倚靠大型棋子道具，擺出霸氣姿勢，時而托腮凝視鏡頭，展現成熟女人味。前襟的深V設計，讓她極致的身材曲線展現出來，狀態好到完全看不出已是兩個孩子的媽媽。

廣告 廣告

吳姍儒「超反差狀態流出」網CUE老公：冷靜！本尊急澄清：我在家不會

吳姍儒上傳一組性感美照，吸引上千網友朝聖。（圖／翻攝自IG@sandywis）





性感美照曝光後，湧入上千網友朝聖按讚，不少人留言大讚「太美了吧」、「身材管理太強了」、「辣媽代表」、「這狀態太犯規」。對於有網友留言提醒Sandy老公「美成這樣，老公要擔心餒」，釣出本尊回應「真的是請冷靜！我在家不會穿這件！！」。

吳姍儒「超反差狀態流出」網CUE老公：冷靜！本尊急澄清：我在家不會

吳姍儒前襟大挖深V，極限起伏全放送。（圖／翻攝自IG@sandywis）





吳姍儒「超反差狀態流出」網CUE老公：冷靜！本尊急澄清：我在家不會

吳姍儒超反差狀態流出，網友CUE老公，本尊急澄清：我在家不會。（圖／翻攝自IG@sandywis）





原文出處：吳姍儒「超反差狀態流出」網CUE老公：冷靜！本尊急澄清：我在家不會

更多民視新聞報導

台64線丟包案「行車紀錄內容」曝！司機說法有出入

差10秒衝出車流！國三生「肉身擋」護送阿北過馬路

曹西平遺產安排內幕曝！律師點「這人」超關鍵

