吳姍儒大讚許瑋甯、邱澤「21世紀最美新人！」 被問第三胎嚇傻了

吳姍儒(左)與老公王陽開出席許瑋甯、邱澤婚宴。(記者王文麟攝)

〔記者李紹綾／台北報導〕吳姍儒今(28日)與老公王陽開出席許瑋甯、邱澤婚宴。她4年前結婚時老公沒有受訪，王陽開特地補感言說：「我很滿意(婚姻生活)，我很享受婚姻生活當中。」

吳姍儒回憶上一次來台北文華東方，還是結婚時，至今已經隔了4年，夫妻倆今一同出席，兩個孩子則在家拜託家人、保母照顧，她笑說很開心能來參加婚禮，更說：「21世紀以來沒看過這麼好看的新人！」

王陽開緊張說沒看過這麼多攝影機和麥克風，但還是鼓起勇氣告白老婆是「很願意扶持彼此成為更好的人」，還偷放閃謝謝老婆「給了我很多支持」，吳姍儒在旁甜笑很滿意答案，但被問要不要第三胎時趕緊說：「沒有沒有沒有，太累了。」

