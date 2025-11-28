吳姍儒婚後4年再反舊地 曝光「21世紀最好看新人」

【緯來新聞網】吳姍儒和老公王陽開今（28日）一同出席好友許瑋甯與老公邱澤位於文華東方的婚宴，自己結婚時，老公沒有受訪，今天特地補感言說：「我很滿意（婚姻生活），我很享受婚姻生活當中。」

吳姍儒和老公王陽開重回婚宴舊地文華東方。（圖／記者陳明中攝影）

吳姍儒回憶上一次來文華東方，還是結婚時，至今已經隔了四年，夫妻倆一同出席，兩個孩子則在家拜託家人、保母照顧，她笑說很開心能來參加婚禮，更說：「21世紀以來沒看過這麼好看的新人！」

廣告 廣告

吳姍儒讚許瑋甯、邱澤21世紀以來最好看的新人。（圖／記者陳明中攝影）

王陽開緊張說沒看過這麼多攝影機和麥克風，但還是鼓起勇氣告白老婆是「很願意扶持彼此成為更好的人」，還偷放閃謝謝老婆「給了我很多支持」，吳姍儒在旁甜笑很滿意答案，但被問要不要第三胎時趕緊說：「沒有沒有沒有，太累了。」

更多緯來新聞網報導

詹仁雄又有突破了！率《原子2》拍愛情劇 3男一現身外媒嚇到

澳門F.I.R隊長與容祖兒登春晚 羅嘉豪爽喊：太夢幻！