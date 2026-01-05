吳姍儒封肚自嘲「壞種不斷」 曝兒像吳宗憲

苗可麗（左）、吳姍儒出席《2026 WE ARE 我們的除夕夜》錄前記者會。李政龍攝



吳姍儒（Sandy）連4年主持《2026 WE ARE 我們的除夕夜》，昨（1╱5）與苗可麗、ARKis、HUR+亮相錄前記者會，談到每年除夕夜會被關心的話題，她忍不住笑說：「大家第1句都會問我有沒有懷孕。」她第1、2年主持時接連生了2個，笑說：「短期內真的不會再生了，太累了！」

身為二寶媽，吳姍儒直言生活被兒女切得零零碎碎，時間完全不屬於自己，談到孩子個性，她笑說兒子伶牙俐齒，有次還直接嫌她泡的牛奶不好喝，叫她「不要再泡了」，種種行為讓她「非常痛苦」，她自嘲「好種不傳、壞種不斷」，兒子像極了外公吳宗憲和舅舅鹿希派。至於1歲4個月的女兒已開始學說話，讓她既驚訝又哭笑不得。

HUR+。李政龍攝

對於小孩的情緒反差，吳姍儒也差點招架不住，笑說兒子會在睡前溫柔地說：「媽媽妳去工作的時候我好想你。」但只要心情不好就秒改口：「我要找別人當我媽媽。」讓她直呼育兒是高強度心理訓練。

而苗可麗透露近年將重心放在陪伴家人，最重要的心願就是爸爸身體健康，只要沒工作就會回台中陪他，「只要有休息2天，我一定回去」。就連過年也選擇留在家人身邊。

