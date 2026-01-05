吳姍儒撿賣場貼集點瘋小確幸！「雙人美國商務艙」僅花4千妙招曝

苗可麗（左）、吳姍儒5日出席春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》記者會。（文總提供）

春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》今（5）日舉辦錄前記者會，演出藝人苗可麗、ARKis、HUR＋以及連續4年擔綱主持的吳姍儒Sandy一同亮相，文化總會也預告，今年節目共規劃10個主題單元、32組藝人、47位運動選手與超過600位青年學子，從音樂、綜藝到跨界演出，陪伴觀眾一路守歲迎新年。

吳姍儒第一年主持就懷第一個兒子，第二年則是女兒報到，如今她只要主持這節目，都會被問有沒有懷孕ㄡ。她今一開口就先打預防針：「我們有懷孕喔！不用驗孕，就是沒有。」笑稱現在的日子太忙了，真的無法再生一胎。

廣告 廣告

吳姍儒四度主持《2026 WE ARE 我們的除夕夜》春節特別節目。（文總提供）

苗可麗即將擔任演出嘉賓。（文總提供）

吳姍儒大兒子「初一」目前兩歲半，但是他像到阿公吳宗憲與舅舅鹿西派的機靈與幽默，很會跟媽媽頂嘴。吳姍儒說，「他有次跟我說，爸爸泡的奶比較好喝，叫我不要泡了」，讓她很是走心。不過初一依然有暖心的時候，會常常跟吳姍儒討抱抱，「他會說，媽媽妳去工作時，我都很想妳。但他下一秒心情不好，就會說要找別人當媽媽」。

育兒之路不易，吳姍儒昨晚睡著作夢就不小心捏了兒子的頭一下，「我好愧疚，有跟他說對不起」。而她每日開火，自爆過去都會撿賣場貼紙來貼，對家計很精打細算，「這些對我來說是小確幸，不是錢的問題，只是我很喜歡集點，不會因為要原價買這個東西，就不買，若可以8折買就好開心，也很會用信用卡優惠，之前還只用4000元買到兩張商務艙來回美國機票，都不想下飛機，想多躺一點」。至於美式賣場年費調漲一事，吳姍儒坦言很常去買，對她來說還好，依然會去消費。

更多中時新聞網報導

PLG》古德溫轟51分破紀錄 勇士狂電洋基

淡江大橋跨年饗宴 煙火秀璀璨1314

李子森示愛杜忻恬 單手伏地挺身秀體能