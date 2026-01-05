吳姍儒當2寶媽精打細算！「4千搭美國商務艙」好市多漲年費照續約

Sandy連4年扛下《2026 WE ARE 我們的除夕夜》主持棒。（圖／三立提供）





春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》，今（5）日舉辦錄前記者會，演出藝人苗可麗、ARKis、HUR+，以及連續4年擔綱主持的Sandy（吳姍儒）一同亮相，Sandy前3年主持中有2次都恰巧懷孕，如今4度扛下主持棒，一開場就強調短期之內不會有第三胎，「太累了沒辦法，那個時間全部都是碎的」。

Sandy與老公王先生育有一雙兒女「初一、蒔五」，她形容兒子屬於伶牙俐齒型，經常會說出一些天馬行空的話，有點像到阿公吳宗憲及舅舅鹿希派，她也分享昨晚兒子枕在她的手上睡覺，女兒將腳趾頭直接戳在她的腰上，讓她做了一個惡夢，「一氣之下我就在夢裡面捏了那個人的腳，結果是我兒子的頭，我就被我兒子打醒，今天起床相當愧疚」。

廣告 廣告

Sandy與苗可麗一同亮相節目錄前記者會。（圖／三立提供）

Sandy與苗可麗一同亮相節目錄前記者會。（圖／三立提供）

成為二寶媽的Sandy，在生活方面也相當精打細算，她自爆過去曾到賣場門口撿貼紙來貼，就連信用卡回饋都算得非常仔細，不僅曾用回饋的點數換到一隻iPhone，就連與老公赴美國度蜜月時也用點數及里程換到商務艙僅4000元的機票，而好市多今日宣布調漲年費至1500元，Sandy則說因為自己每天煮飯，經常前往囤貨，因此還不至於到不續會員。

至於台東跨年先前採無主持人方式進行，迎來不少好評，Sandy則替A-Lin說話表示：「她沒辦法同時在那麼多地方，各個地方還是要有不同人服務」，她提及身邊的親朋好友確實有相約明年要到台東跨年，她也提醒對方卡司不會每一年都一樣，「如果有機會我也希望可以去看他們這種幽默的風格，我自己也看得很開心，說不定他們以後會成團到其他地方表演。」



【更多東森娛樂報導】

●文總春節特別節目首波陣容曝光 天后合體日本神祕嘉賓

●許效舜、苗可麗除夕陪圍爐！魏如萱化身DJ嗨翻

●4年前已凍卵！林千又預告當媽：我那麼美一定要生一下

