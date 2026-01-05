吳姍儒自嘲「壞種不斷」兒子像吳宗憲 不爽喊：我要換媽媽

【緯來新聞網】吳姍儒（Sandy）連四年主持「WE ARE我們的除夕夜」，前兩年恰巧哪年都懷胎，連懷了一男一女「初一蒔五」，導致現在這個時候都會被問「有懷孕嗎？」今（5日）與演出藝人苗可麗等人出席錄前記者會時，否認要第三胎直喊：「太累了！」自嘲自家「好種不傳壞種不斷」，大兒子初一伶牙俐齒有點像阿公（吳宗憲），又有點像舅舅（鹿希派），爆料兒子還會說「爸爸泡的奶比較好喝，你不要再泡了」，不開心時也會說：「我要找別人當我的媽媽！」讓她又哭又笑。

吳姍儒連四年主持「WE ARE我們的除夕夜」，苗可麗也再度擔任演出嘉賓。（圖／記者許方正攝）

身為二寶媽的吳姍儒分享，兒子初一現在伶牙俐齒型的，還會跟她說「爸爸泡的奶比較好喝，你不要再泡了。」開心時會暖心的跟媽媽說：「媽媽我很愛你，你去工作時會很想你、很想你、很想你。」但下一秒不開心又會講：「我要找別人當我的媽媽！」太會說話被吳姍儒說像阿公吳宗憲，又像舅舅鹿希派。



此外，張惠妹領軍的台東跨年，雖然沒走主持人但被認為是全台最精彩的晚會，甚至有不少人認為不需要主持人，這次身為台北跨年主持人的吳姍儒笑說：「因為A-Lin沒辦法跑這麼多地方，所以還是我們要服務大家。」她說自己也看台東跨年看得很開心，還喊話，希望他們能成團到別的地方表演。

「WE ARE我們的除夕夜」舉辦錄前記者會。（圖／記者許方正攝）

文化總會製作、三立電視與公視台語台首播的春節特別節目春節特別節目「2026 WE ARE 我們的除夕夜」，今年共規劃10個主題單元、32組藝人、47位運動選手與超過600位青年學子。節目開場規劃氣勢磅礴的台灣饒舌與金曲歌后黃妃夢幻共演，美麗本人擔任開場嘉賓串聯段落節奏，卜學亮、阿跨面、草屯囝仔接力登台，為除夕夜揭開最熱鬧的序幕。隨後找來黃金搭檔許效舜、苗可麗，打造僅此一場的「綜藝夜總會」，並邀請羅時豐、孫淑媚、李千娜強勢助陣，重現經典綜藝的歡樂氛圍；緊接著帶領觀眾走進回憶漩渦「玉女時代」，由方季惟、陳明眞兩大玉女掌門人領銜演出，喚起跨世代的青春記憶。



去年觀眾最愛的KTV段落，今年再度回歸，由李聖傑、艾薇、柏霖PoLin、閻奕格接連獻上男女對唱金曲，讓全家人在年夜飯後一起開嗓高歌。每年備受期待的國際共演，則邀請首次登上《WE ARE》舞台的徐懷鈺，攜手日本神祕嘉賓，帶來跨世代、跨樂種的華麗演出；畢書盡、邱鋒澤、黃偉晉、黃霆睿也將結合島嶼四季變換與紙雕藝術等視覺設計，與交響樂團共同譜出福爾摩沙的壯闊之美。

文化總會秘書長李厚慶出席記者會。（圖／記者許方正攝）

此外，Marz23將帶領橫掃各項國際賽事冠軍的台灣運動小將帥氣登場，接受全民的歡呼與喝采；AKB48 Team TP、ARKis、HUR+、VERA，不只帶來勁歌熱舞，更要從80年代跳到現代，將除夕夜變成我們當年最熟悉的「舞曲大帝國」；演唱《火影忍者》主題曲的日本樂團FLOW，也將與icyball冰球樂團帶來熱血沸騰的國際共演；節目尾聲，魏如萱化身深夜DJ，以「心情點播」的方式，陪伴電視機前的觀眾迎向嶄新的一年。



將於2月16日晚間8時播出至翌日0時，播出頻道包含三立都會台、三立台灣台、公視台語台、中華電信MOD、Hami Video、LINE TODAY、文總YouTube等平台；國際影音平台TaiwanPlus也將同步以英語字幕向全世界觀眾播送。

