吳姍儒連4年掌《除夕夜》 徐懷鈺搭檔日本神祕嘉賓
吳姍儒（Sandy）連4年接下《WE ARE我們的除夕夜》主持棒，昨（12╱26）也公布首波卡司，包括Marz23、李聖傑、黃妃、徐懷鈺、卜學亮、畢書盡和《大嘻哈時代2》總冠軍阿跨面，而首登《WE ARE》舞台的徐懷鈺將攜手日本神祕嘉賓帶來「國際共演」。
節目開場由黃妃與台灣饒舌共演，美麗本人擔任開場嘉賓串聯段落節奏，卜學亮、阿跨面、草屯囝仔接力登台；接著2大玉女掌門人方季惟、陳明眞領銜演出「玉女時代」掀回憶殺。
屢創收視高潮的KTV段落由李聖傑、艾薇、柏霖PoLin、閻奕格獻上男女對唱金曲；畢書盡、邱鋒澤、黃偉晉、黃霆睿也將結合島嶼四季變換和紙雕藝術等視覺設計，與交響樂團共譜福爾摩沙的壯闊之美。
呼應全民運動風氣提升，《WE ARE》特別邀Marz23、徐展元帶領運動小將登台，接受全民的歡呼與喝采，以熱血激昂的歌曲炒熱氣氛。節目總共規劃10個主題單元、32組藝人、47位運動選手、逾600位青年學子陪伴守歲迎新年。
文總春節特別節目《2026 WE ARE我們的除夕夜》將於明年2月16日晚間8點於三立都會台、三立台灣台、公視台語台、中華電信MOD、Hami Video、LINE TODAY、文總YouTube等平台播出。
更多太報報導
李聖傑熬26年首攻蛋噴淚 1個音被刁2周害音樂教父「快破產」
「MAMAMOO+」曝私遊寶島計畫 來台必嗑滷肉飯珍奶
阿妹坐鎮台東跨年夜 葛仲珊、玖壹壹都到了
其他人也在看
掰了王子粿粿！昔日好友「全站邊范姜彥豐」聖誕節溫馨合影曝光
范姜彥豐10月底控訴老婆粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），雙方對簿公堂，昨日被目擊現身家事法庭調解，平安夜溫馨氣氛全變調。今（25）日適逢一年一度聖誕節，范姜彥豐也在社群平台分享與親友團聚照片，只見粿粿前閨密、王子昔日好友全都到場，在這場婚變風波中選擇站邊范姜彥豐。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 28
為何王ADEN這麼慘？家長還原校唱當天「大跳真相」：難怪會被抵制
歌手王ADEN日前受邀前往桃園某高中舉辦校園演唱會，表演過程中因一名女學生突然上台熱舞，打斷演出流程，他當場蹲下並露出不悅表情，相關畫面事後被剪輯上傳至社群平台，引發網路熱議。事件持續延燒後，王ADEN接連被取消台北、宜蘭跨年演出，演藝事業受到不小衝擊，網路輿論也呈現兩極化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 72
陳幸妤「私下真面目」牙醫學弟說了！超反差特質曝光
政治中心／綜合報導前總統陳水扁2008年卸任總統，儘管已過去17年，但時至今日「前第一家庭」各個成員的動向，仍是全台民眾關注的焦點之一。「網紅牙醫」史書華日前就在社群上傳一段10多年前的舊片段，透露「前第一千金」陳幸妤是自己的學姐，並點出對方私下「兩大特質」跟鏡頭前超反差。民視 ・ 1 天前 ・ 467
連日失言深夜滑跪！朱孝天形象毀滅 媒體人嘆：早知如此，何必當初？
言承旭、周渝民、吳建豪及五月天阿信舉辦《F✦FOREVER 恆星之城》演唱會，掀起一波回憶殺，卻意外延燒出場外風波。朱孝天近日接連在社群平台出言不遜，不只含沙射影F3在台上「悶聲發大財」，還指控中國售票平台與黃牛勾結，更提及「國台辦」，引發輿論關注。他昨（25日）晚間10點迅速發聲明滑跪，承認自身言論「與實際情況並不相符」。對此資深媒體人狄志為也發文評論，直言這場情緒化操作恐讓朱孝天得不償失。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前 ・ 59
古天樂《尋秦記》延續「三女共侍一夫」 3女神凍齡現身、她被讚「20年沒變」
電影的《尋秦記》由港劇原班人馬古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演，確定於2026年1月9日天命回歸、全台上映。在電影版中古天樂和林峯也重新詮釋主題曲〈天命最高〉，歌曲一出，讓粉絲直呼回憶再現，非常感動！鏡報 ・ 9 小時前 ・ 9
陳妍希聖誕曬美照「和喜歡的人一起過」 9歲兒罕露正臉：酷似陳曉
女星陳妍希在今年2月跟中國男星陳曉結束9年婚姻，恢復單身的她，將重心投入演藝工作，人氣再度攀上顛峰，而平常樂於分享生活的陳妍希，昨（25日）曬出慶祝聖誕節的照片，其中一張9歲兒子的正臉模樣，掀起大批網友討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 19
朱孝天狂罵阿信、F3道歉了！遭網暴情緒失控 愧疚聲明曝光
藝人朱孝天自從遭相信音樂除名後，就多次透過社群平台或私下粉絲交流群攻擊相信音樂、五月天阿信以及F4其他成員，暴走言論飽受爭議。25日，朱孝天終於發聲，承認帳號確實是他本人，因持續遭受網路暴力攻擊，導致身心俱疲，情緒失控下才會做出有失妥當的言論，並向大眾致歉。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 42
張柏芝捏7歲兒子腳丫！聖誕影片流露日常母愛 網嘆：最自然的幸福
藝人張柏芝在聖誕節分享了一段與7歲小兒子Marcus的日常影片。影片中，她素顏躺在床上，輕輕捏著兒子的腳丫，母子牽著手聊天，互動輕鬆親密，溫馨場面打動不少網友。姊妹淘 ・ 4 小時前 ・ 7
楊丞琳回台灣吐心聲爆「想離開演藝圈」！震撼原因全說了
娛樂中心／綜合報導歌手楊丞琳12月21日在台北舉辦「好久不見・有且僅有的你們」粉絲見面會，睽違多年在台灣與粉絲近距離互動，現場氣氛熱烈。近年將工作重心移往中國的她，再度站上台北舞台也格外感性，向滿場歌迷深情喊話：「想讓你們知道，我真的沒有偏心，你們一直都在我心裡」。楊丞琳也在見面會上談及對未來的想法，提到若有一天離開演藝圈，希望歌迷們仍能好好過自己的生活。相關發言隨後在中國社群引發討論，不少網友湧入留言「姊不准退圈」，展現對她的不捨與支持。民視 ・ 10 小時前 ・ 95
古天樂宣傳《尋秦記》嗆記者「好奇怪的問題」 場面尷尬40秒
讓影迷苦候多年的經典港劇續作《尋秦記》電影版，日前正式定檔於跨年檔期上映。近日，監製兼主演古天樂率領林峯、宣萱、郭羡妮、滕麗名等原班人馬，以及新加盟的苗僑偉出席香港宣傳啟動禮。然而，在媒體聯訪環節，古天樂因不解記者的提問邏輯，現場展現了「冷面笑匠」般的直率回應，讓氣氛一度既尷尬又逗趣。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 23
曾被唱衰「母子戀」！金莎小19歲男友冰島求婚成功 網哭：現實版《狙擊蝴蝶》
中國歌手金莎即將升格人妻！44歲的她，昨（24日）在微博公開在冰島被小19歲的演員男友孫丞瀟求婚的影片，超浪漫的畫面感動全網，還有網友說：「這是現實版的《狙擊蝴蝶》！」很開心這對姐弟戀CP修成正果。鏡報 ・ 1 天前 ・ 22
高雄優格店驚見"超帥男店員" 民眾:像韓劇裡走出來
南部中心／莊舒婷、劉安晉 高雄市報導有民眾在高雄一間新開幕的優格店品嘗下午茶，卻驚覺其中一名店員長的超級帥，彷彿就是明星一般，將畫面拍下發上網，直呼根本是電影裡走出來的男主角，讓不少網友紛紛敲碗地址想朝聖。優格店店員宇光外型亮眼，讓許多顧客慕名而來。(圖/民視新聞)咖啡店員將冷萃優格放進碗中，加入新鮮水果和烘烤燕麥，親自走到店外，將產品送到顧客手中，乍看之下，還以為是哪個藝人的一日店長活動，但其實他是貨真價實的店員，外貌神似韓國歐爸，不禁讓顧客直呼是從韓劇裡走出來的男主角。顧客：「真的長得還蠻像韓劇裡面走出來的，還看蠻清晰，而且台灣還蠻少見到這種，又高又白的男生。」顧客：「就有一種練習生的感覺，蠻有韓團的感覺。」顧客：「蠻帥的很像不會一般在路上看到的人，然後很像韓國人。」外表神似韓劇演員的咖啡廳店員，在網路爆紅。(圖/民視新聞)今年24歲宇光，在地高雄人，身高178公分，目前單身，高中畢業後就進入軍校，去年年底選擇提早退伍追求夢想，不只在優格咖啡廳打工，也接了一些模特兒或臨時演員的工作。優格店店員宇光：「發現自己有想要做的事，因為我自己是想當演員，因為我的偶像是周星馳，我們在高雄其實很少找到有那種優格店，甚至是蛋白奶昔那種，想說這種還不錯蠻有風格的，而且我剛說我喜歡大家開心，我希望可以得到大家的情緒價值，就是肯定，我覺得大家開心我就會很開心。」優格店老闆娘查理：「他來應徵覺得他很有親和力笑容滿分，外來客應該有一兩成左右，因為他的顏質的關係慕名而來這樣。」位在高雄這間韓系風格的優格店才剛開幕沒多久，店外就擠滿人潮，有人為了吃優格，有人為了看男店員養養眼，網友也線上大暴動，有人說，我現在出發，根本韓劇場景，請問班表？買東西有送店員嗎？精緻的五官加上滿滿的親和力，讓顧客不僅肚子吃飽，身心靈也充滿電力。原文出處：高雄優格店驚見「超帥男店員」 民眾：像韓劇裡走出來 更多民視新聞報導李雅英化身"阿勇"推全中文單曲! MV主打台灣感性風被台東6.1強震波及! 納骨塔9個骨灰罈掉落破碎台鐵人歡呼！明年起員工可享「生日假」 夜點費也調升了民視影音 ・ 1 天前 ・ 8
《瘋神》香蕉大阪穿背心打卡 被酸「丟臉丟到國外」！他23字高EQ回擊
藝人香蕉（王俊傑）以表演Beatbox而聞名，踏入演藝圈後，成為節目《瘋神無雙》班底、《寶島神很大》主持人。近日香蕉與老婆Timmy飛往日本大阪旅遊，不過照片一曝光後，網友酸他「丟臉丟到國外」。對此，香蕉高EQ反擊。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 27
謝京穎雙胞胎孕肚曝光！過聖誕休假安胎 外套超藏肚「根本看不出」
女星謝京穎與老公書偉結婚滿2年，上週才對外宣布懷上雙胞胎，25日聖誕節她再度透過社群平台分享近況，透露已正式開始休假安胎，目前孕肚尚未明顯，身體狀況良好，也向外界報平安。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 3
《大濛》真的下檔了？訂票一查「全消失」 片商急發聲澄清
電影《大濛》奪下本屆金馬獎最佳劇情片等5項大獎，在強片接連上映的競爭局勢下，憑藉動人口碑持續發酵，票房累積至今正式突破6千萬大關。不過近日卻有民眾準備預訂週末場次時，意外發現訂票系統顯示「沒有場次」，一度嚇壞。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
獨家／陳漢典明年1月婚宴日曝光 Lulu笑認：婚禮訂金已付不能改期
事實上，本刊早在9月19日便直擊Lulu與陳漢典現身文華東方酒店，展開婚宴場勘行程。當天兩人從宴會廳動線、新娘休息室到試菜細節一一確認，前後花費超過5小時。雖然互動低調，卻不時出現神同步的小動作，《綜藝大熱門》螢幕CP相處12年的深厚默契與感情藏不住。先前Lulu出席活...CTWANT ・ 1 天前 ・ 13
雷／Netflix《一吻爆炸》張基龍X安恩真大結局超8點檔：竟上演「車禍失憶」戲碼！第14集6.9%高收視完美收官！
一轉眼Netflix熱播中的韓劇《一吻爆炸》正式播出最終回大結局！這週播出最新第13、14集劇情內容，上演大結局完結篇！第14集收視率也高達6.9%，刷新電視劇自身最高收視紀錄！該劇由張基龍、安恩真、金武俊、禹多備主演！劇情講述一名單身女子，爲了生計僞裝成媽媽在職場上班，和愛上她的組長之間的爆笑羅曼史，趕緊一起來看《一吻爆炸》大結局發生了什麼事吧！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 10 小時前 ・ 4
優里「緊急送醫」報平安卻被轟！救護車一舉動遭炎上 急刪文滅火
日本神級創作歌手優里（Yuuri）昨（25日）更新社群，並拍了影片吐露自己在前一晚的平安夜，搭救護車緊急送醫。只是他在YouTube的影片縮圖及X上，po了他躺在救護車上的照片，立刻遭日本網友炎上，緊急刪文試圖平息風波。鏡報 ・ 9 小時前 ・ 2
惡毒王彩樺「對胡瓜動心」！暗中籌劃「殺夫」超瘋癲 陳亞蘭哭笑不得
綜藝節目《週末最強大》由胡瓜、陳亞蘭與歐漢聲聯手主持，內容豐富多元。本週（27日）播出的最新一集中，強檔單元「瓜瓜夜總會」以「老將 MIX 新秀」為歌唱主題，胡瓜特別邀請蔡小虎、江志豐、謝金晶、曾心梅、風田、鍾采穎、賴慧如、舒子晨、Amanda、Nicole及女團AKB48 Team TP同台演出，老中青三代實力派歌手輪番開唱，經典組曲掀起滿滿回憶殺。其中，蔡小虎與風田意外聊起共同嗜好「柏青哥」，風田更激動直呼：「我也愛打！」兩人瞬間在台上大聊專業術語，宛如自開聊天室。鏡報 ・ 10 小時前 ・ 5
王ADEN陷爭議發聲沒用！台北、宜蘭跨年演出被取消 連校唱也沒了
王ADEN臭臉又公審學生風波延燒，繼台北觀傳局昨（23）日宣布取消其演出機會，原本還有宜蘭跨年場表演機會的王ADEN，也遭宜蘭市公所發聲表示，基於安全及秩序考量，並避免模糊活動主軸，將安排其他節目內容替代。隨後雲林科技大學也在社群平台Threads發聲，原先王ADEN為聖誕晚...CTWANT ・ 2 天前 ・ 31