吳姍儒開深V喝邱澤喜酒 老公驗收4年婚：沒有怨言

吳姍儒（左）與老公參加邱澤、許瑋甯婚禮。廖瑞祥攝



陶晶瑩今（11╱28）與女兒荳荳出席邱澤、許瑋甯夢幻婚禮，她爆料小倆口約吃飯時都坐得很遠，非常低調，被問是否有傳授夫妻相處之道，她謙稱不敢給建議，但提醒要「珍惜每1天」。而Sandy（吳姍儒）則穿深V低胸禮服帶老公一起喝喜酒，笑說把兒女放生、交給保母和家人照顧，也稱讚邱澤、許瑋甯是21世紀以來最好看的新郎、新娘。

陶晶瑩（左）與荳荳參加邱澤、許瑋甯婚禮。廖瑞祥攝

其實陶晶瑩最先認識許瑋甯，透露他們「一直都在愛情裡」，笑說要祝他們「早生貴女」，因為「貴子已經生了」，她表示看不出新人有任何疲憊，「有小孩雖然會累，但是人生中最美好的事」。

Sandy今天穿得比新娘還辣，她笑說：「我的極限就這樣。」她也在同場地舉辦婚禮，「快4年了，好奇妙的感覺，覺得今天的緊張跟結婚那時候的緊張是不一樣的」。老公被問對婚姻生活是否滿意，他說：「滿意，非常滿意，沒有怨言，老婆給了我很多支持，我們都很願意扶持彼此成為更好的人。」

