吳姍儒露香肩登台北跨年 圓圓練舞老腰受不了、脊椎也發炎

【緯來新聞網】「臺北最High新年城-2026跨年晚會」今（31日）晚間登場， 由吳姍儒（Sandy）攜手黃豪平、夏和熙與圓圓共同主持，吳姍儒以薄紗禮服銀白禮服現身，小露香肩，長腿則在薄紗中若隱若現造型，十分吸睛。不過，可惜今天天空不作美，因為下雨舞台濕滑，吳珊儒也坦言怕主持到一半會滑倒，「剛好下雨，所以我們在群組都希望千萬不要跌倒，大家都要小心。」

夏和熙（右起）、吳姍儒、黃豪平、圓圓攜手主持台北跨年。（圖／陳明中攝）

4人會前受訪透露共準備兩套造型，黃豪平則踩上10公分高的「恨天高」，其他三位一看到便驚問，「鞋墊到底墊多高」，他則解釋因為去年和夏和熙主持跨年，被他弄破褲子，「我今天就衝著夏和熙來，今年至少在高度上要有氣場。」圓圓則跟夏和熙一起跳的開場舞，心情格外緊張，她還透露練習練到受傷，大嘆要頂著老腰上陣，「我去看診被說脊椎和肩韌帶拉傷，等等就要頂著我的老腰跳舞，應該跳一跳，就不會冷了。」

圓圓帶傷上陣，跟夏和熙一起跳開場舞。（圖／陳明中攝）

至於4人首次合作默契如何，吳姍儒坦言：「我們超級不熟。」不過她有信心主持六、七小時後就會變熟，還半開玩笑喊話：「搞不好活動結束後我們就去豪平家吃火鍋。」

