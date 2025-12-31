吳姍儒頂低溫「胸前開洞」登台北跨年 圓圓練舞練到脊椎慘發炎

「臺北最High新年城—2026跨年晚會」31日晚間7點在市政府登場，稍早主持群Sandy吳姍儒、黃豪平、夏和熙及DJ圓圓現身受訪，4人透露，在服裝上有精心搭配，「今天的主題是『航向未來』，所以希望能走復古走向未來。」圓圓則被黃豪平爆料，為了開場表演， 兩天前練舞練到「脊椎及肩韌帶發炎」，相當賣力。

「臺北最 High 新年城 —2026 跨年晚會」由吳姍儒、黃豪平、夏和熙及 DJ 圓圓擔綱主持。（圖／記者 伍映澄 攝）

4人今年一同搭檔主持，風格相當不同的他們被問到默契如何？Sandy打趣喊：「我們超級不熟！」黃豪平趕緊在一旁緩頰說：「我們還沒暖機，等一下暖機好了就好了。」接著說道，他過往就和Sandy合作過，兩人也有一起主持節目，去年也有和夏和熙及圓圓搭檔過，默契上應該是不用擔心。

廣告 廣告

不過台北今天受東北季風影響，外頭持續下雨，天氣偏濕冷，圓圓和夏和熙為了開場演出服裝布料都相當少，被問到有沒有保暖措施？圓圓笑說：「我要頂著我的老腰跳舞，所以應該跳一跳就跳開，就不會冷了，因為我連續十幾年都是這樣子冷過來的。」而Sandy今天在服裝上，胸前開了小洞小露性感，她笑說今天要和圓圓組「圓圓滿滿」。

圓圓（左）為了開場表演練舞練到脊椎發炎。（圖／記者 伍映澄 攝）

一旁的黃豪平則爆料，圓圓為了練舞練到脊椎發炎，圓圓表示，自己在兩天前確診「脊椎及肩韌帶發炎」，Sandy也大讚她為了演出相當敬業，不僅要彩排、練習，加上今天又下雨，只希望大家能平安不要跌倒。

延伸閱讀

直播/全球最早！紐西蘭搶先跨年煙火迎2026 奧克蘭「天空塔」登場

痛失岳父後堅強復工！蕭敬騰現身跨年彩排 吐心聲：需要時間消化

北市府跨年晚會將湧入數十萬人 消防局啟動「立體安全網」