吳姍儒鬆口第三胎計畫 自嘲兒子像極吳宗憲：壞種不斷

春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》5日舉辦錄前記者會，表演嘉賓苗可麗、ARKis、HUR+，以及連續四年擔綱主持的吳姍儒一同亮相。身為二寶媽的吳姍儒也分享育兒日常，直言目前生活被孩子切得零零碎碎，時間完全不屬於自己，直呼短期內真的不會再生了。

春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》5日舉辦錄前記者會。（圖／三立 提供）

吳姍儒再度為除夕特別節目站台，談到每年除夕夜會被關心的話題，她忍不住笑說：「大家第一句都會問我有沒有懷孕。」她回顧，第一年主持生了第一個、第二年主持生了第二個，「但短期內真的不會再生了，太累了！」

吳姍儒分享，孩子們的行程滿檔，從五感體驗課到日常照顧，幾乎佔滿她生活，就連現在對「跨年」也沒了浪漫想像，只剩下滿滿的育兒日常。聊起孩子個性，吳姍儒笑說，兒子伶牙俐齒讓她「非常痛苦」，還自嘲「好種不傳、壞種不斷」，像極了阿公和舅舅。她爆料，兒子曾直接嫌棄她泡的牛奶不好喝，還叫她：「不要再泡了！」而小的才一歲四個月，卻已經開始學說話，讓她驚訝之餘相當哭笑不得。

吳姍儒分享育兒日常，自嘲兒子像極吳宗憲。（圖／三立 提供）

不僅如此，孩子的情緒反差也讓吳姍儒印象深刻，她透露，哥哥會在睡前溫柔地說：「媽媽妳去工作的時候，我好想妳。」但只要心情不好，下一秒就改口：「我要找別人當我媽媽。」讓她直呼，育兒真的是高強度心理訓練。她也分享一段驚險又好笑的育兒插曲，坦言自己曾因為太累做惡夢，夢到有人一直捏她，結果在夢中反射動作，差點真的捏到兒子的頭，嚇得立刻清醒，笑說：「媽媽真的不能太疲勞」。

而在記者會中，男團ARKis及女團HUR+二團帶來精采演出，ARKis一看到苗可麗就笑說，前幾天才看過她罵人影片，現場還拜託可不可以罵一下，前輩也相當配合的滿足小鮮肉們。

談到秀場文化，苗可麗直言一直很嚮往能與「豬大哥」同台演出，「在電視台合作過，但真的很希望能在秀場一起表演，但可惜已沒機會」，她認為秀場有一種電視無法取代的魅力，特別是餐廳秀形式，觀眾可以近距離欣賞表演，台上台下的互動更直接，也更「接地氣」，帶來截然不同的表演感受，「我覺得那種氛圍真的很好」。

苗可麗直言一直很嚮往能與「豬大哥」同台演出。（圖／三立 提供）

除了舞台上的回憶，苗可麗近年也將重心放在陪伴家人。她透露現在最重要的心願就是爸爸身體健康，只要沒有工作就會回台中陪爸爸，「只要有休息兩天，我一定回去」，就連過年也選擇留在家人身邊，把時間都留給父親，「現在的自己更懂得珍惜相處的時光」。

