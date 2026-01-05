吳姍儒4度主持WE ARE 邀觀眾馬年迎Money

（中央社記者王寶兒台北5日電）藝人吳姍儒將第4度擔任文總春節特別節目「WE ARE 我們的除夕夜」主持人，她今天與苗可麗、ARKis、HUR+等演出卡司一同亮相，邀請觀眾欣賞馬年春節節目、迎「馬尼」（Money）。

「2026 WE ARE 我們的除夕夜」由中華文化總會製作、三立電視與公視台語台首播，隨節目即將迎接製播日，文總秘書長李厚慶今天在記者會上預告，此次節目將把曾經在賽場發光發熱的運動家邀請到WE ARE舞台上，回顧台灣重要時刻，今年也邀請日本嘉賓，希望讓更多人看見熱情的台灣人。

吳姍儒見證WE ARE節目邁入第4年，她笑說，每年主持手卡越來越厚，足見表演節目越來越豐富，且重視文化意涵，像是去年節目邀請孩子們特別從蘭嶼前來表演，便準備許多拼板舟文化內容，「大家只要有看今年馬年2026 WE ARE，祝你們都會有很多『馬尼』（Money）」。

文總預告，節目開場規劃台灣饒舌與金曲歌后黃妃夢幻共演，有卜學亮、阿跨面、草屯囝仔接力登台，為除夕夜揭開熱鬧序幕，再來是許效舜聯手苗可麗，打造僅此一場的「綜藝夜總會」，並邀請羅時豐、孫淑媚、李千娜助陣。

苗可麗今天回憶，小時候吃完年夜飯，大家都會到廣場集合，小朋友放鞭炮、大人泡茶聊天，有讓人覺得「活著真好」的幸福感，「相信大家跟我一樣，覺得後來都少了點年味」。這次她與許效舜將一起重現以前過年氛圍，就像大家與鄰居在一起，而鄰居就是歌王、歌后，陪伴大家一起守歲。

男團ARKis、女團HUR+今天在記者會率先帶來演出，ARKis看到苗可麗更興奮「討罵」，苗可麗只好「烙狠話」，向他們喊「給我好好表演」，更讚美女團HUR+是「辣（臘）肉」，「我們過年這道菜就有小鮮肉、辣肉還有老酒，吳姍儒是最會煮菜的主廚。」

去年WE ARE節目最受歡迎的KTV點唱段落，今年再度回歸，將由李聖傑、艾薇、柏霖PoLin、閻奕格接連獻上男女對唱金曲，讓全家人在年夜飯後一起開嗓高歌。每年備受期待的國際共演，則邀請首次登上WE ARE舞台的徐懷鈺，攜手日本神秘嘉賓，帶來跨世代、跨樂種的華麗演出。

文總春節特別節目「2026 WE ARE 我們的除夕夜」將於2月16日晚上8時播出，播出頻道包含三立都會台、三立台灣台、公視台語台、中華電信MOD、Hami Video、LINE TODAY、文總YouTube頻道等平台；國際影音平台TaiwanPlus也將同步以英語字幕播送。（編輯：張雅淨）1150105