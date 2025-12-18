吳姍儒7分鐘創「育兒成就」嗨翻！甜曬與老公放風合照慶祝

Sandy與老公結婚後，育有一兒一女。（圖／翻攝自IG @sandywis）

藝人吳姍儒（Sandy）2022年與交往5年的王先生步入婚姻殿堂，婚後育有一對兒女「初一」、「蒔五」，升格二寶媽後仍兼顧工作與家庭，真實又接地氣的育兒日常深受粉絲喜愛。17日她在社群網站分享一項「史無前例」的育兒大突破，語氣難掩興奮，直呼這個成就「非常非常非常重要的」。

吳姍儒透露，當天竟然只花了短短7分鐘，就一個人同時成功哄睡「初一」和「蒔五」，而且還讓兩個孩子各自乖乖睡在自己的小床上，讓她自己都感到不可思議，笑說為了慶祝這項得來不易的成就，夫妻倆特地跑去米其林名店「頤宮」大肆慶祝，隨後也補一句自嘲：「好啦開玩笑的，頤宮多難訂！早早就安排好要來吃（但我一個人撂倒兩隻是史無前例不可思議，所以還是值得慶祝）」。

她也在IG貼文中分享，平時夫妻倆的育兒分工模式，多半是「爸帶兒、媽帶妹」，不然就是依照孩子當天想找誰哄睡來「能力分班」。她形容過程根本是「哄睡地獄」，短則半小時，長的時候甚至「無限長」超過三小時，因此這次能夠獨自快速完成任務，對她來說格外值得紀念。

照片中，吳姍儒與老公難得放風約會，夫妻同框合照畫面相當甜蜜，她綁起頭髮，穿著藍色條紋襯衫搭配米白色針織背心，氣質清新又俏皮，微微嘟嘴靠在老公身旁；王先生則戴著黑框眼鏡，身穿深灰色上衣，神情放鬆、充滿成熟魅力。粉絲看了也紛紛留言 ：「放風太棒了」、「在爸媽的小宇宙裡，小朋友順利哄睡成功真的是可以放鞭炮的慶祝」、「你老公太像陳偉霆了」、「頤宮超好吃」。

