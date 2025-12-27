吳婉君不藏了！突高喊：我與兒子們 「當媽」幸福畫面全被拍
娛樂中心／蔡佩伶報導
41歲女星吳婉君踏入演藝圈多年，憑藉八點檔《炮仔聲》飾演「吳家雯」而打開知名度，受到許多觀眾喜愛，日前迎來聖誕節，吳婉君也在社群中曬出跟「兒子們」一同過節的同框照，開心直呼：「被可愛爆擊」。
吳婉君雖然沒有結婚，不過卻有4個乾兒子，近日她與其中兩個乾兒子一起度過聖誕節，只見吳婉君在鏡頭前俏皮嘟嘴與乾兒子合影，畫面十分溫馨，有趣的是，吳婉君透露自己還問乾兒子「乾媽有漂亮嗎」，雖然對方只是淡定回應：「恩」，但也認同吳婉君的美貌。
事實上，吳婉君在今年3月分手家暴男友趙駿亞，但6月份卻遭到週刊爆料復合，雙方當下並未證實也沒有否認，不過吳婉君在11月底坦言「結束一段孽緣」之後，才體會到「被照顧」是一件幸福的事情，文中也提到友人這段時間的照顧，讓她無比感恩。
三立新聞網提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害
拒絕家庭暴力，請撥打110、113
拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113
