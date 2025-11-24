吳婉君八點檔休拍近一年！ 突曬照喊「與金馬獎最近距離」 網樂猜下一步

四季線上／陳軒泓 報導

演出多部八點檔的女星吳婉君，自去年主演的《愛的榮耀》殺青後，至今無公開下一檔戲劇演出的計畫，不過沉寂近一年的時間她仍持續活躍於社群，分享許多生活點滴，也時常PO出各種不同造型的美照，維持在螢光幕前的好狀態驚豔所有粉絲與觀眾，而不少人也都期待著她帶來新的戲劇作品，今（24）日一早她曬出漂亮獨照，圖上出現熟悉的金馬獎LOGO，發文寫下：「這大概是我與金馬獎最近的距離吧」，動態曝光吸引粉絲關注，接連寫下對她祝褔的話。

廣告 廣告

吳婉君發文寫下「與金馬獎最近距離」引粉絲關注（圖／翻攝吳婉君 Cocco Wu 臉書）

吳婉君過去演了不少八點檔，最近一次在民視《愛的榮耀》中擔任主要演員，還一度在戲中分飾兩角，演技備受肯定，精彩的演出也為觀眾留下許多令人印象深刻的畫面，而她在她最新分享的動態中，PO出與金馬獎聯名商品的合照，寫道：「這大概是我與金馬獎最近的距離吧，走不到金馬紅毯，我還有金馬香氛禮盒」。金馬獎是華語電影界的最高榮譽，吳婉君收到印著金馬LOGO的禮品，有感而發地分享：「其實我也是有電影夢的」，少有電影作品的她坦言緣分還沒有到，不過她樂觀看待這一切，表示：「我們活在當下，順勢而為」。

吳婉君抱電影夢，樂觀看待表示：「順勢而為」（圖／翻攝吳婉君 Cocco Wu 臉書）

吳婉君簡短訴說自己的心聲，不少粉絲看到此篇文章後，也紛紛留言為她打氣：「希望妳可以遇到一個好劇本、好角色」、「婉君加油」、「願妳可以遇到好的作品」、「希望能夠拿到了好劇本像妳演出的愛的榮耀一樣很成功」、「期待女神回歸」、「有一天會登上金馬獎的，加油」。

【看更多】

遭趙駿亞重毆「一度爆復合」吳婉君鬆口？突喊「結束孽緣」貼文不見了

顏曉筠親吐車禍「按下人生暫停鍵」再道歉八點檔角色：沒辦法陪妳到最後了！

廖家儀「歷經兩次重大手術」回歸舞台！身穿豔紅色戰袍 重現華麗舞姿

【頻道熱播】八點檔進入最高潮！民視CH6《好運來》線上同步播出

【精彩回顧】吳婉君《愛的榮耀》全劇線上追▶️





更多四季線上報導

《好運來》楚宣再飆演技！見夫被「致命痛毆」淚崩 網怒：克帆怎麼下得了手？

賴慧如《好運來》麗美復活了？突驚喜合體龍天翔、勇兔、陳家逵 嗨喊「蕭家陳家大集合」

張家瑋加入《好運來》掰了多年長髮！搶先劇透新角色「要來勾引弘軒」