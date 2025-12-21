吳婉君冬至發聲「光正在回來」 罕見長捲髮新造型曝光

吳婉君長髮造型大受粉絲好評。（圖／翻攝自IG @cocco__wu）

女星吳婉君擁有甜美外型與火辣身材，憑藉在多部八點檔中的精湛演出深受觀眾喜愛，被封為「八點檔女神」。工作之餘，她也熱愛戶外活動，時常透過社群平台分享生活點滴，親民自然的性格圈粉無數。今年3月，吳婉君曾傳出與男星趙駿亞的感情風波，並被爆出疑似家暴事件，當時女方被毆打，造成瘀青、挫傷，最終以分手收場；6月又被周刊爆料兩人疑似復合，再度掀起外界議論。今（21日）適逢冬至，吳婉君在社群平台發文送上節氣祝福。

廣告 廣告

吳婉君寫下：「冬至。一年之中白天最短的一天；也代表著從今天開始，光會慢慢變長。光，正在回來。願所有努力生活的人都能被溫柔包圍，佳節愉快。」，簡短卻溫柔的文字，被不少網友解讀為替自己加油打氣，傳遞正向能量。

除了心境轉換，她的外型變化同樣成為話題。過去多以俐落短髮亮相的吳婉君，近日罕見嘗試接髮大改造，連曬多張美照，照片中可見，她頂著一頭浪漫的金色長捲髮，微捲髮絲自然垂落肩頭，為整體造型增添柔和女人味，金色髮色與她白皙透亮的膚質相互襯托，氣色顯得更加明亮，搭配淡雅妝容與自然表情，展現成熟又不失甜美的魅力。

新髮型曝光後，粉絲紛紛留言大讚：「超美欸」、「好漂亮」、「公主，下一檔可以留長髮演戲嗎」、「長頭髮也駕馭的了」、「不管短髮長髮都很漂亮」，也有人為她送上冬至祝福，希望她能迎向更明亮、溫柔的未來。

★《中時新聞網》關心您，拒絕家庭暴力，請撥打110、113。

更多中時新聞網報導

2025十大娛樂新聞回顧》方大同抗病5年41歲離世

NBA》尼克6連勝喊卡 金塊馬刺突起

自律神經失調 AI輔助檢測