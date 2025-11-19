吳婉君挨酸「復合家暴男」！火力全開連環反嗆：檢討被害人不正常

娛樂中心／綜合報導

吳婉君今年3月怒控男友趙駿亞家暴，隨後分手、提告並申請保護令，豈料短短3個月就被週刊爆料已復合，不過雙方至今皆未證實或否認傳聞。一舉一動備受關注的吳婉君，今（19）日分享動態時，竟遭網友狠酸「自從她和家暴男復合後，有關她的消息都不想看了」，讓她氣得直接回嗆。

吳婉君感情事備受關切。（圖／翻攝自吳婉君臉書）

吳婉君今日自稱「家事少女」，PO文寫下「每天有忙不完的家務事，也沒機會拍漂亮的照片，所以都沒有美美的照片可以發」，甜美自拍照引來網友一頓猛誇。不過有酸民不滿她疑似與趙駿亞復合留言嘲諷，對此她反問為何還要特地留言，接著不甘示弱反擊「檢討被害人不是善良的正常人應該有的反應」。

吳婉君開罵酸民。（圖／翻攝自吳婉君臉書）

吳婉君開罵酸民。（圖／翻攝自吳婉君臉書）

怒火難平的吳婉君，隨後再度發文開嗆「久違的酸民留言在那邊搞不清楚狀況」，文末祝福對方擁有健康人生。貼文一出引來粉絲關心，紛紛安慰「酸民太多，沒辦法」、「封鎖，眼不見為淨就好」、「內心強大就無懼酸民的言論，請無視他們吧」。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

