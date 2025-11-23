吳婉君深夜突認「結束孽緣」 吐真實心聲：體會到被照顧是多幸福的事

吳婉君今日凌晨宣布「結束孽緣」。（圖／翻攝自吳婉君IG）

藝人吳婉君今年3月傳出遭到前男友趙駿亞家暴，6月又被週刊爆出2人疑似復合，但她事後並未對外作出回應。直到今（23日）凌晨，吳婉君突然宣布「已結束孽緣」，並感謝身邊的同事與朋友在這段期間給予的支持與照顧。

吳婉君23日凌晨在Threads發文，表示「結束孽緣後，才深刻體會到『被照顧』是多幸福的事，我彷彿回到生活白癡的狀態」。

吳婉君透露，她在車上綁頭髮時會有同事幫忙擠髮膠、調鏡子；搭高鐵途中同事也會幫她多拿點心；吃完便當後也有人主動收拾，甚至順手買礦泉水給她。

廣告 廣告

吳婉君還提到，當她弄丟鑰匙、把手機忘在休息室時，也都是同事在後面默默撿起來收好；日前她因為趕車差點走錯月台，也是同事提醒才沒有搭錯車。

除了同事之外，吳婉君也特別說到「珍貴互助會的好朋友」一直在身邊支持她，過去自己都很努力照顧別人，但最近狀態不太好的時候，大家都願意耐心地照顧她，「我真的很幸福誒，好感恩你們在我身邊，謝謝你們成為我的好朋友，我的貴人」。

吳婉君Threads全文：

之前都很少出去，結束孽緣後，才深刻體會到 「被照顧」是多幸福的事，我彷彿回到生活白癡的狀態

我在車上綁頭髮我同事幫我擠髮膠；調鏡子，高鐵來送點心餅乾

他都幫我要了兩個（我是有很貪吃嗎？）

吃完便當，他收拾乾淨拿去丟掉還順便買了礦泉水

後來我鑰匙掉了 ，手機也忘在休息室。

他都就在我後面默默撿起，收好

我歸心似箭還差點走錯月台，還好同事發現，讓我們有及時回頭走上正確的道路

還有我珍貴互助會的好朋友，我的朋友們也都好會照顧人，以前我也都很努力照顧別人，但我最近腦子不太好使，謝謝你們不厭其煩一直照顧我

我真的很幸福誒

好感恩你們在我身邊

謝謝你們成為我的好朋友 我的貴人

原始連結

看更多 CTWANT 文章

壓垮婚姻最後稻草？范姜彥豐婚後淪為業配配角 疑「整天在家打電動」讓粿粿凍未條

大二生擠痘痘慘了！「肺部穿十多洞」部份壞死 醫示警：這部位別亂擠

搬來台灣「人生最糟決定」！老外嘆：生活像疲勞轟炸 親吐心累原因