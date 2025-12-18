吳婉君穿泳裝騎馬！美胸配長美腿辣翻 喊話要成為目光焦點

娛樂中心／台北報導

藝人吳婉君近日在社群媒體曬出一系列吸睛美照，特別前往馬場取景拍攝，只見她身穿泳裝外搭羽絨大衣，站在馬場中牽馬、騎馬入鏡，造型反差又火辣，完美展現纖細曲線與好身材，照片一曝光立刻引發粉絲熱烈討論。

吳婉君分享美照。（圖／翻攝自吳婉君IG）

吳婉君在貼文中也大方分享拍攝心情，直言這組照片「很美，我很喜歡」，卻一度想不到該寫些什麼，坦率表示：「Take a look at me，這樣就夠了吧。」她也透露，這其實是一組自己珍藏已久的愛馬仕美照，因為遲遲想不到文案，才一直壓在相簿裡，如今決定順其自然公開，反而更顯率性。

照片中，吳婉君以泳裝搭配厚重大衣，在馬場與駿馬互動，畫面既性感又充滿力量感，展現不同於以往的時尚風格。不少網友看了紛紛留言大讚「身材太好」、「氣場超強」、「根本時尚大片」，也直呼她的自信與美感完全藏不住。

