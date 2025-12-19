吳婉君穿高衩泳衣騎馬 時尚照辣翻一票粉絲

生活中心／杜子心報導



曾演出多部八點檔的女星吳婉君，自去年主演的《愛的榮耀》殺青後，至今都還沒有下一檔戲劇演出的消息，不過沉寂近一年的時間她仍持續活躍於社群，分享許多生活點滴，也時常PO出各種不同造型的美照，維持在螢光幕前的好狀態驚豔所有粉絲與觀眾。近日，吳婉君在社群平台釋出一組壓箱多時的騎馬美照，照片曝光後立刻吸引許多粉絲留言讚美。





吳婉君身穿連身泳衣搭配長版外套在馬場中拍時尚美照。（圖／翻攝自IG@cocco__wu）

自稱是「愛馬女士」的吳婉君，近日曝光一系列的「愛馬仕美照」，她特地跑到馬場取景，身穿泳裝外搭長版羽絨大衣，在冷冽的氛圍中展現出不同的時尚張力，畫面性感卻不流俗，英氣中又帶著女人味，吳婉君自己也毫不掩飾對作品的喜愛，直言「很美，我很喜歡」。事實上，這組照片拍攝完成後，吳婉君曾因想不到合適文字，一度讓作品靜靜躺在相簿裡，直到最近她決定拋開包袱，乾脆用一句「Take a look at me，這樣就夠了吧」作為文案，才讓這組照片成功曝光。

貼文曝光後，網友稱讚吳婉君完全氣場全開。（圖／翻攝自IG@cocco__wu）



照片中，吳婉君牽馬、騎馬入鏡，泳裝與羽絨外套形成強烈反差，搭配駿馬的力量感，讓整體畫面既性感又充滿生命力，她纖細但具有力量感的身材，展現女性柔與剛並存的魅力。照片曝光後，粉絲紛紛留言大讚「身材太好」、「氣場全開」、「根本時尚大片」、「不可能，根本十八歲」、「能把馬拍的這麼美，很不簡單，馬害羞到也都不敢直視妳」、「好像女王，超有女王氣場」、「穿泳衣騎馬是蠻特別的，但很好看也是事實」。





