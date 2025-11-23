吳婉君突宣布「結束孽緣」！半夜鬆口透露心聲：體會到被照顧是多幸福的事

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

藝人吳婉君今年3月傳出遭前男友趙駿亞家暴，不過6月時曾被《鏡週刊》報導兩人已復合，但事後並未對於此事進行說明。直到今（23日）凌晨，她無預警在社群宣布「結束孽緣」，同時分享深刻體會到「被照顧」是多幸福的事，感謝身邊同事、朋友、貴人給予的照顧。

藝人吳婉君今年3月傳出遭前男友趙駿亞家暴，不過6月時曾被《鏡週刊》報導兩人已復合，但事後並未對於此事進行說明。（圖／吳婉君IG）

吳婉君今日凌晨在Threads上發文表示，「結束孽緣後，才深刻體會到『被照顧』是多幸福的事，我彷彿回到生活白癡的狀態」。

廣告 廣告

直到今（23日）凌晨，吳婉君無預警在社群宣布「結束孽緣」。（圖／吳婉君Threads）

她感謝身邊同事、好朋友對她的照顧，「以前我也都很努力照顧別人，但我最近腦子不太好使，謝謝你們不厭其煩一直照顧我」，並坦言此刻覺得自己真的很幸福，「好感恩你們在我身邊，謝謝你們成為我的好朋友、我的貴人」。

以下為吳婉君Threads全文：

之前都很少出去，結束孽緣後，才深刻體會到「被照顧」是多幸福的事，我彷彿回到生活白癡的狀態

我在車上綁頭髮我同事幫我擠髮膠；調鏡子，高鐵來送點心餅乾

他都幫我要了兩個（我是有很貪吃嗎？）

吃完便當，他收拾乾淨拿去丟掉還順便買了礦泉水

後來我鑰匙掉了 ，手機也忘在休息室。

他都就在我後面默默撿起，收好

我歸心似箭還差點走錯月台，還好同事發現，讓我們有及時回頭走上正確的道路

還有我珍貴互助會的好朋友，我的朋友們也都好會照顧人，以前我也都很努力照顧別人，

但我最近腦子不太好使，謝謝你們不厭其煩一直照顧我

我真的很幸福誒

好感恩你們在我身邊

謝謝你們成為我的好朋友 我的貴人

◎《FTNN新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。

更多FTNN新聞網報導

不受帳號消失影響！家寧照常上片竟遭店家拒訪 留言區狂罵「倒讚比按讚多」

楊丞琳出道25週年！曾崩潰「覺得自己不會唱歌」緊急中斷錄音 坦言：我很害怕

粿粿爆出軌王子！狄志為逆風喊話「反而有些心疼她」 點出局勢失控關鍵原因

