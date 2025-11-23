吳婉君突揭「結束孽緣」近況 曾爆復合趙駿亞！雙雙取消關注徹底情斷

吳婉君（左）一度傳出與趙駿亞復合。翻攝吳婉君臉書、IG @chunyachao

台8女神吳婉君今年3月爆出遭趙駿亞施暴，兩人一度傳復合，但雙方沒有證實，也不願多做回應。吳婉君凌晨在Threads上發文，提到「結束孽緣」，疑似斷開趙駿亞，但被關注後，她突然刪文，似乎是不想再被討論這段感情。

吳婉君發文說：「之前都很少出去，結束孽緣後，才深刻體會到『被照顧』是多幸福的事，我彷彿回到生活白癡的狀態。」感謝身旁同事、朋友的照顧，「以前我也都很努力照顧別人，但我最近腦子不太好使，謝謝你們不厭其煩一直照顧我，我真的很幸福誒，好感恩你們在我身邊，謝謝你們成為我的好朋友、我的貴人」。

吳婉君（左）與趙駿亞交往時遭對方家暴。翻攝趙駿亞臉書

吳婉君慶生喊重生！盼身邊只有良人美景

這個月初時，吳婉君度過42歲生日，也喊話：「願42歲是一個重生的開始，揮別荒誕無稽的41，從今以後，身邊盡是良人美景，Cheers。」而吳婉君與趙駿亞過往還會在社群上互動，但如今已退追對方，似乎已斬斷情誼。



