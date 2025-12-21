吳婉君認結束孽緣！1個月後再發聲「願所有人都被溫柔包圍」 新造型大獲好評

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

藝人吳婉君今年3月傳出遭前男友趙駿亞家暴，不過6月時曾被《鏡週刊》報導兩人已復合，雖然事後並未對於此事進行說明，但她11月曾發聲「結束孽緣」，並感謝身邊同事、朋友、貴人給予的照顧。而在經過一個月後，今（21）日她再次發聲「願所有努力生活的人都能被溫柔包圍」，同時向大家展示新髮型，心情上似乎相當好。

吳婉君近日換髮型，由俐落短髮改為波浪長髮。（圖／吳婉君 IG）

吳婉君原先髮型為俐落短髮，不過近日貼文中她已接髮改為波浪長髮，心情上看起來相當愉悅。今日她透過IG發文，「冬至。一年之中白天最短的一天；也代表著從今天開始，光會慢慢變長。光，正在回來。願所有努力生活的人都能被溫柔包圍」，並祝福大家佳節愉快，同時附上4連拍。

吳婉君今日透過IG發文「願所有努力生活的人都能被溫柔包圍」，並祝福大家佳節愉快，同時附上4連拍。（圖／吳婉君 IG）

貼文曝光後，也湧入許多粉絲大讚：「好漂亮」、「好美」、「公主，下一檔可以留長髮演戲嗎」、「這也太美了吧」、「第一張照片有安室的感覺耶～好美」、「美到不知天地為何物了」。

