吳婉君變身「金髮辣妹」！冬至感性喊「光正在回來」

八點檔女星吳婉君今年3月指控遭前男友趙駿亞家暴，並提告申請保護令，後因暴力行為而分手收場。在6月曾被週刊報導兩人疑似復合，引發外界討論。而她本人上個月也透過社群宣布已正式「結束這段孽緣」。今（21）日冬至，吳婉君也在社群上發文送上祝福，並寫下：「光，正在回來。」





吳婉君今（21）日在臉書發文送上冬至祝福，並寫下：「光，正在回來。」。（圖／翻攝自臉書粉專《吳婉君 Cocco Wu》）

吳婉君今（21）日在臉書發文寫下：「冬至。一年之中白天最短的一天；也代表著從今天開始，光會慢慢變長。光，正在回來。願所有努力生活的人都能被溫柔包圍，佳節愉快。」她也一連分享多張美照，相片中，吳婉君頂著一頭浪漫的金色長捲髮，金色與她白皙的膚色相當班配。而過去都以短髮造型亮相的她，近日也嘗試了接髮大改造型，前幾日更分享多張壓藏在相簿裡的美照，讓粉絲們大飽眼福。

吳婉君近日在社群分享多張新造型的美照，讓粉絲們大飽眼福。（圖／翻攝自臉書粉專《吳婉君 Cocco Wu》）

粉絲對於吳婉君的新造型也高與高度評價，留言表示「上次是珍珠奶茶色，這次換成焦糖咖啡色，好看，讚讚讚」、「好美的婉君，冬至快樂」、「我喜歡這個髮型， 美」、「冬至快樂，美美的」、「吳婉君姐姐,好漂亮,冬至快樂」、「超美的，仙女下凡」、「婉君妳也太美了吧，真的被妳美暈了啦」。

粉絲對於吳婉君金色長捲髮的造型相當喜愛，稱她根本是仙女下凡。（圖／翻攝自臉書粉專《吳婉君 Cocco Wu》）

《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

