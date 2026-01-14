吳子嘉估藍丟5縣市 徐國勇：相信預言成真「且還會更好」

政治中心／劉宇鈞報導

2026九合一大選，媒體人吳子嘉日前稱，國民黨有5個縣市面臨掉棒危機，包含新北市、嘉義市、彰化縣、宜蘭縣、新竹縣。民進黨祕書長徐國勇今（14）日回應，相信預言會成真，且搞不好還會比預言的更好也不一定。

吳子嘉在直播中分析年底選情，他認為，5個縣市當中，最危險的是新北市，目前對國民黨不利，若李四川不選改推劉和然，新北必敗，且一旦丟掉新北，國民黨主席鄭麗文的政治生命結束，整個2026甚至2028也結束，藍營無法重回執政，連帶立委選舉也會慘敗。

吳子嘉直言，若國民黨在新北市、嘉義市、彰化縣、宜蘭縣、新竹縣這5縣市全輸的話，鄭麗文的主席任期到了今年年底，必將壽終正寢。

對於吳子嘉的看法，徐國勇今日下午受訪時說，他對每個縣市的民進黨候選人都充滿信心，已經執政的縣市要繼續執政、沒有執政的縣市要盡所有力量翻轉，讓人民知道現在民進黨執政的成績。

徐國勇強調，「吳子嘉說我們很可能至少會多5個縣市，我感謝他」，希望吳子嘉的預言成真，也相信吳子嘉的預言會成真，而且搞不好還會比預言的更好也不一定。

