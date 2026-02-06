吳子嘉力捧蔣萬安！她爆黑歷史：比柯P還爛

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者吳翊緁攝影）

[NOWnews今日新聞] 2026縣市首長選舉逐漸升溫，這一役被視為2028總統大選的前哨戰，備受政壇高度關注，各界也已提前卡位布局。媒體人吳子嘉直接點名，稱台北市長蔣萬安是美中之間的「最大公約數」，堪稱是最理想的總統人選。不過，政治評論員吳靜怡倒不這麼認為，她細數多起重大爭議事件，蔣萬安從未正面道歉，更不客氣開嗆：「台北市長當得比柯文哲還爛！」

吳靜怡表示，今（6日）天是她被蔣萬安政府「偷偷從後面來」滿1年，去年，大罷免才開跑就搞戒嚴，派警察違法跟監松信新住民近1小時，警察局長道歉，蔣萬安不認錯！寶林茶室案，驚爆食安風波，蔣萬安不道歉；剴剴案虐兒案，驚爆社福管理缺失，蔣萬安不道歉；北車中山隨機殺人案，造成市民身心恐慌，蔣萬安不道歉；漢他病毒案，台北市爆發鼠患，蔣萬安不道歉！

「任何事發生，一堆網軍那邊護航，灑媒體資源遮掩新聞。」吳靜怡提到，蔣萬安去年帶了錫盤子過去中國，帶來了台灣近期面臨規模最大的中國演習，他還可以繼續玩弄「中華民國」是中國，跟鄭麗文「中國人」刻意唱反調積極切割；賴清德政府台美政策的穩健，台北市即將有輝達，蔣萬安卻是積極收割！

吳靜怡指出，台北市幾輩子前可能欠章家太多了，但蔣家殘暴對待台灣這麼多人，蔣萬安從來沒有對蔣家戒嚴而道歉，憑什麼他爸爸的爸爸，和爸爸的爸爸的爸爸，全部都要繼續佔據大家的國有地，浪費全台灣人的資源，來對他們不孝順負責，如果姓蔣，入土為安難懂嗎？

吳靜怡砲轟，網軍很多，媒體資源很多，蔣萬安被保護的很好，台北市政府擁有全台灣許多優秀的公務人員，不是蔣萬安有能力治理台北市！她更是火力全開怒嗆：「台北市長能當得比柯文哲爛，那就是蔣萬安！」

