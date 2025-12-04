吳子嘉大爆「韓國瑜不選2028」 沈富雄預言結局稱：有睿智

儘管距離2028總統大選還有2年多時間，不過《美麗島電子報》董事長吳子嘉在上月時透露，立法院長韓國瑜曾私下對朋友表示，他不會參選2028，因為「選總統一定要台灣人選才會上」，而他是外省人。對此，前立委沈富雄認為，韓若真有說這番話，代表其有睿智，因為自己也認為，韓不會當選總統。

立法院長韓國瑜。（圖／中天新聞）

吳子嘉上月23日在網路節目中指出，他掛99.9%保證，「韓國瑜絕對不會參選2028總統大選」。吳子嘉透露，韓國瑜私下跟一個非常要好的朋友說，在台灣選總統，「一定要台灣人選才會上」，而他是外省人。吳子嘉還強調，他說這番話是「有所本」，若該名友人願意曝光身分，他會把名字說出來。

美麗島電子報董事長吳子嘉。（資料照／中天新聞）

對此，沈富雄今（4）日在廣播節目接受訪問時提及此事，他認為若是韓國瑜真有說過這些話，那應該是真心話，代表他的確是有睿智的，「因為他若出來選2028，真的不會當選」。

前立委沈富雄。（資料照／中天新聞）

期間主持人表示，自己並不清楚韓國瑜有無回應此事，或是有沒有人去問過韓這件事，所以這不能代表韓國瑜有說過這番話。沈富雄則說，倘若韓沒對此事回應，就代表默認了。

