吳子嘉慘了！指控蘇貞昌靠疫苗「A了1億美金」 判賠90萬確定

《美麗島電子報》董事長吳子嘉2023年在節目中聲稱「蘇貞昌政府、陳時中部長靠疫苗A了1億美元」，遭前行政院長蘇貞昌控告誹謗並要求賠償1000萬元。經過一審判決，吳子嘉需賠償90萬元。案經上訴，台灣高等法院今天（2日）駁回了吳的上訴，判決結果確定，吳須賠蘇90萬元確定。

台灣高等法院2日駁回了吳的上訴，判決結果確定，吳須賠蘇90萬元確定。（示意圖/資料照）

案件源於吳子嘉於2023年5月20日的直播中發表的言論，指控蘇貞昌政府和前衛福部長陳時中「A了1億美元」、「白白貪汙近30億台幣」等言論。蘇貞昌與陳時中認為此言論嚴重損害了他們的名譽，因此提起民事訴訟。法院一審認定，吳的言論與事實不符，且未盡合理查證義務，故作出賠償判決。

圖為台灣高等法院。（圖/資料照）

判決指出，吳的言論對蘇貞昌的社會評價造成貶損，並且與蘇所受的損害之間存在因果關係。判決指出，吳的言論足以貶損蘇的社會評價，且民眾告發檢舉的BNT疫苗採購案，檢方偵查後也都查無不法簽結62案，並有公告相關新聞稿，但吳事後仍發表不實言論，未盡合理查證義務。

法官認為，吳未就衛福部採購疫苗的過程、協議、採購價格、數量，及與東洋公司提供的報價間是否存在價差、是否曾匯出定金、衛福部決策過程為何等，有充分、合理查證，就率爾以單一傳言資訊為據，言論內容與事實不符。

判決指出，吳的言論致蘇的品德、操守、廉潔等受到公眾質疑，顯然貶低蘇的社會評價，侵害蘇的名譽權，且吳的行為與蘇所受損害間，存在相當因果關係，蘇請求負侵權行為損害賠償責任，自屬有據。案經上訴，高院今判決駁回上訴，全案確定。

至於前衛福部長陳時中提告部分，二審判吳應賠償陳200萬元，最高法院認為仍有待釐清吳是過失或故意侵權，廢棄原判決，發回高院更審中。

