吳子嘉慘了！直播痛罵柯文哲「雜碎、最大爛貨」 法院判賠10萬元

美麗島電子報董事長吳子嘉。圖／聯合報系資料照片

美麗島電子報董事長吳子嘉前年在直播節目批評民眾黨前主席柯文哲「最大爛貨」、「雜碎」、「小丑」、「王八蛋」等語，被一狀告上法院求償100萬元，台北地方法院日前判決吳應賠償10萬元，可上訴。

民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

柯文哲提告主張，吳子嘉2024年1月4日晚上8時許，在網路直播節目「董事長開講」，公然辱罵「最大爛貨是誰？第一個是誰？柯文哲嘛XXXX，柯文哲雜碎，柯文哲小丑，你媽的放狗咬我」、「你落選就是個王八蛋」、「一個人打你兩個，幹XXXXX，柯文哲XXXX」。

廣告 廣告

柯文哲認為吳子嘉言論足以貶損他的人格尊嚴及社會評價，侵害名譽權，提民事訴訟請求吳賠償100萬元。吳子嘉則反駁，他是為提醒大眾留意各總統候選人支持者都存在的網路霸凌及散布不實消息問題，為促進公共思辯，並非無價值言論，並認為柯請求慰撫金金額過高。

台北地院指出，吳子嘉相關言論已經法院刑事庭依公然侮辱罪判處拘役30日，認定言論為具貶低意味的侮辱性詞彙，柯文哲的社會評價確實有因而貶損，並不採信吳的辯詞，審酌一切情狀，判吳子嘉應賠償柯文哲10萬元為適當。

另外，吳子嘉同日在直播節目也批評媒體人黃光芹「混蛋」、「我XXXX啦」、「黃光芹來幫我吹喇叭」、「黃光芹來幫我吹好不好」、「這些XXX的XX」等語，黃女也提告提告求償100萬元。

吳子嘉反駁，他當時對黃光芹的不雅言論是模仿柯文哲支持者「館長」陳之漢的粗俗表達方式，是他評論的一部分，並非毫無價值言論。不過，台北地院也判決吳子嘉應賠償黃光芹5萬元。

【看原文連結】

更多udn報導

肯德基宣布「原味蛋撻」走入歷史 網崩潰：還有什麼能吃

空姐半個月2度釀客房淹水拒賠償 華航出面回應了

店家招牌列「2神秘詞彙」網念完傻眼：台灣人才懂

學測考前必看「玄學清單」 2天穿搭、進考場也有講究