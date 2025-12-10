吳子嘉指控遭議員恫嚇 稱吳宗憲被警告「不可能給你選」

國民黨立委吳宗憲已多次表態有意參選2026宜蘭縣長選舉。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 明年宜蘭縣長選舉，民進黨已提名律師林國漳代表角逐；民眾黨則徵召前立委陳琬惠出征；至於國民黨部分，現任立委吳宗憲、宜蘭縣議長張勝德都有意願參選。不過，《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨（9）日就爆料，吳宗憲上週在宜蘭黨部活動中被叫到房間，當面遭2個議員羞辱、恐嚇「不可能給你選」。他怒指，張勝德和父親、前議長張建榮就坐在旁邊宛如「放狗咬人」。

吳子嘉昨日在節目中直指，國民黨在宜蘭傳出黑影。他表示，目前國民黨在宜蘭有2人有意願參選，分別是吳宗憲和張勝德。其中，張勝德父親張建榮過去當過多屆議長，家族在宜蘭包很多工程。據傳張勝德的參選是為了維護家族事業及擴張有關。不過吳子嘉認為，黨中央屬意人選是吳宗憲，目前是不分區立委，是台大法學博士候選人，明年可能拿到學位。

他提到，有人跟他說未來8年，宜蘭公共工程總量包括中央投資，總金額超過5千億新台幣。他也說，張勝德父子不是黑道，就是一個公共工程的承包商，但能力很強，財務情況非常良好。

接著，吳子嘉就爆料，有消息來源指出，上週二國民黨在宜蘭召開會議，有100多位黨公職和黨代表參加，國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌還邀請吳宗憲參加，結果過程中吳宗憲被請到後面的VIP包廂小房間，裡面有張勝德父子還有議員。

吳子嘉接著說，其中有2位議員就出來數落、修理吳宗憲，並大放厥辭跟跟吳宗憲嗆賭，「不要來選」、「不會當選」、「不可能給你選」，而吳宗憲是博士生，也當過資深檢察官、新北市法務局長等職務，當場被數落很難看，但仍維持微笑。

他怒轟，張勝德和父親就坐在旁邊，放狗咬人。他也說，張勝德家裡的真正操盤手是父親張建榮，「議長張勝德是沒有用的」。吳子嘉砲轟，2位議員當場羞辱、恐嚇吳宗憲是非常惡劣行為，但吳宗憲當過檢察官，不會怕黑道，還笑嘻嘻說會參選到底，「吳宗憲事後有跟鄭麗文報告，鄭麗文也知道這件事」。

吳子嘉指出，之後黨部內有人看不下去，私下向黨紀會通報，希望對相關行為進行處分。他形容此事相當惡劣，已經屬於違紀範疇，因為以威嚇方式要求立委不要參選，「選罷法這要關的，你流氓大尾喔？憑什麼叫人家不要來選！」

針對吳子嘉爆料，根據《聯合報》報導，吳宗憲證實有這件事，但並沒有把這件事情放在心上，也沒有跟鄭麗文說，團結才是重點。

