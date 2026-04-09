吳子嘉指蘇貞昌陳時中買疫苗貪污 遭判8月確定

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（中央社記者劉世怡台北9日電）吳子嘉指控前行政院長蘇貞昌、前衛福部長陳時中透過BNT疫苗採購貪污1億美元，二審今天駁回上訴，仍依誹謗罪判刑6月、散布文字誹謗罪判4月，應執行8月徒刑，得易科罰金確定。

美麗島電子報董事長吳子嘉上午接受電話訪問表示，對於法官的判決，欣然接受。

二審台灣高等法院上午宣判，審判長表示，上訴駁回，原審判決沒有違誤，予以維持，全案不得上訴而確定。

全案緣於，美麗島電子報董事長吳子嘉於民國111年8、9月間，在YouTube節目「董事長開講」，及電視台直播節目中稱「蘇貞昌政府、陳時中部長A了1億美金」、「合約變成封存30年不准看」、「白白貪污的將近30億台幣」等語，指涉2人欲透過BNT疫苗採購案從中貪污1億美元。

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蘇貞昌與陳時中認為吳子嘉散播不實言論且惡意捏造，提起告訴。台北地檢署偵查後，依加重誹謗罪起訴吳子嘉。一審台北地方法院依誹謗罪判處吳子嘉有期徒刑6月，犯散布文字誹謗罪部分處4月徒刑，應執行有期徒刑8月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。案經上訴，二審由台灣高等法院審理。

另一方面，民事求償部分，吳子嘉應賠償蘇貞昌90萬元已確定；陳時中求償1000萬元部分，台灣高等法院判決吳子嘉應賠200萬元，經最高法院廢棄發回，正由高院更一審審理中。（編輯：李錫璋）1150409