吳子嘉指連任總召為討「大罷免」債務 柯建銘喊告：其心可議

[Newtalk新聞] 民進黨立法院黨團近期將進行幹部改組，現任總召柯建銘已表態登記爭取連任，同時也面臨黨內立委蔡其昌挑戰。針對外界揣測其參選動機，美麗島電子報董事長吳子嘉近日於政論節目中提出相關說法，引發討論。

吳子嘉1日在《風傳媒》節目「下班瀚你聊」中指出，柯建銘此次表態爭取總召，目的並非單純為了連任，而是與「大罷免」期間的募款有關。他認為，柯建銘當時以黨、總統以及大罷免名義進行募款，相關款項至今尚未結清，因此必須透過連任總召，「向賴清德要債」。

對此，柯建銘今（2）日發出嚴正聲明回應，強調上述言論純屬不實指控。柯建銘表示，吳子嘉在發表相關說法前，並未向本人進行任何查證，卻公然散播與事實不符的訊息，「其心可議」。

柯建銘進一步指出，已正式委請律師進行蒐證，並準備對相關不實言論提出法律行動，同時要求刊登相關內容的媒體，立即更正並下架不實報導，以正視聽。

