吳子嘉指選總召是為向賴清德要債！柯建銘喊告：不實訊息

〔記者林哲遠／台北報導〕民進黨立法院黨團將進行幹部改選，總召柯建銘登記參選新會期總召。美麗島電子報董事長吳子嘉昨在節目中指控，老柯參選總召動機與大罷免時期募款債務未清有關，稱柯建銘此舉是要跟總統賴清德要債。對此，柯建銘今日表示，吳子嘉公然散播此等不實訊息，其心可議，已委請律師蒐證準備提出告訴。

柯建銘發佈聲明表示，有關美麗島電子報董事長吳子嘉，於2026年2月1日，在風傳媒「下班瀚你聊」節目中提到「柯建銘之所以登記參選總召與大罷免時期募款債務未清，要跟賴清德要債」等言論，本席在此嚴正聲明，吳子嘉並未與本人查證，即公然散播此等不實訊息，其心可議。

廣告 廣告

柯建銘強調，本人已委請律師蒐證準備提出告訴，並要求刊登之媒體即刻更正下架相關報導。

【看原文連結】

更多自由時報報導

終於要說「橘子」去向？ 陳佩琪突自曝「已寫好長文」：很精采！

毛嘉慶開口約砲的就是她！「小草女神」發聲了：確實不舒服

被酸黑道選縣長！陳見賢發言人竟這樣澄清 她驚：承認是超大尾流氓

軍隊內部真反了？中共軍報突發文批張又俠 急喊：要讓習主席放心！

