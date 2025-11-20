吳子嘉指陳時中貪污判賠200萬元 最高法院廢棄發回審理
媒體人吳子嘉指政府採購疫苗涉貪，前衛福部長陳時中求償新台幣1000萬元，台灣高等法院判決吳子嘉應賠200萬元。最高法院昨天（19日）廢棄原判決，指原審未敘明吳子嘉究竟是故意或過失，發回高院審理。
本案起於民國112年5月20日，吳子嘉在YouTube直播節目中稱「蘇貞昌政府、陳時中部長A了1億美金」、「合約變成封存30年不准看」、「白白貪污將近30億台幣」等語。陳時中認為吳子嘉散播不實言論，提告求償新台幣1000萬元。
一審台北地方法院審理後認為，吳子嘉言論與客觀事實不符，且發表言論前也未盡合理查證，判決吳子嘉應賠償陳時中300萬元。吳子嘉不服判決，提起上訴，二審由台灣高等法院審理。
高院考量，陳時中為公眾人物，具較高的自清能力，且衛福部曾以新聞稿或記者會說明政府疫苗採購過程，或澄清媒體人評論疫苗採購誤導訊息，改判決吳子嘉賠償200萬元。
案經上訴第三審，最高法院認為，不法侵害他人名譽，行為須具有違法性、歸責性，且與損害間有相當因果關係，才成立侵權行為。法院定慰撫金的數額，應斟酌行為人是故意或過失、加害情節、被害人所受名譽損害的痛苦程度，以及兩造的身分地位、教育程度、經濟狀況等一切情狀。
最高法院認為，原審認定吳子嘉發表相關言論涉及事實陳述，但不能證明所述內容為真實或已盡合理查證的義務，不法侵害陳時中名譽權。但未敘明吳子嘉究竟是故意或過失，並據以審酌量定慰撫金數額，命吳子嘉給付陳時中慰撫金200萬元，尚嫌疏略，發回高院更審。
