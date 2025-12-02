吳子嘉指BNT疫苗採購有弊 判賠蘇貞昌90萬元確定

（中央社記者劉世怡台北2日電）媒體人吳子嘉民國112年指稱政府採購BNT疫苗貪污1億美元等，前行政院長蘇貞昌提起民事訴訟求償。一審判決吳子嘉須賠償蘇貞昌新台幣90萬元，經上訴，二審今駁回上訴確定。

吳子嘉民國112年5月20日在網路直播節目中，提及「蘇貞昌政府、陳時中部長A了1億美金」及「後來把這個合約變成封存30年不准看……，就是白白貪污的將近30億台幣」等言論。

蘇貞昌、陳時中委託律師到台北地檢署提告吳子嘉加重誹謗，並提起民事求償訴訟。蘇貞昌主張，吳子嘉的不實言論，足使社會大眾誤認其在疫苗採購案中不法獲取利益，涉有貪污犯行，故意或過失不法侵害名譽權，情節重大，也導致受有精神上痛苦。

一審台北地方法院，判決吳子嘉應賠償蘇貞昌90萬元。吳子嘉提起上訴，二審由台灣高等法院審理，今天駁回上訴而確定。

二審表示，吳子嘉言論為事實陳述，非僅屬意見表達，吳子嘉未能舉證證明言論與客觀事實相符，而且難認已盡合理查證義務，屬於過失不法侵害蘇貞昌名譽。

二審合議庭認定，此言論不實，足使社會大眾質疑蘇貞昌擔任行政院長時，對疫苗決策及執行採購的公正性及廉潔度，而對蘇貞昌人格為負面評價，已侵害名譽，審酌言論因網路平台傳播訊息迅速且普及而廣為人知，兼衡兩造身分經濟地位等，原審判決賠償90萬元並無違誤。

另一方面，陳時中求償1000萬元部分，台灣高等法院判決吳子嘉應賠200萬元，經最高法院廢棄發回，正由高院更一審審理中。

刑事部分，北檢認定吳子嘉未善盡查證義務，依加重誹謗罪起訴吳子嘉，一審法院依誹謗等罪判吳子嘉應執行8月徒刑，得易科罰金。可上訴。（編輯：張銘坤）1141202