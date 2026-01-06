吳子嘉控黑道、圖利、炒地皮 陳見賢競辦：已蒐證、依法追責

新竹縣副縣長陳見賢(中)被媒體人吳子嘉向檢方告發涉嫌在新豐土地重劃案中涉嫌圖利特定人，他的競辦強調這些都是抹黑，已委託律師依法究責。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕針對《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨天(5日)直播大爆料，指新竹縣副縣長陳見賢有風飛砂幫背景，且任新竹縣市市地重劃委員會主委時就「新豐光星自辦市地重劃區計畫修正案」涉嫌圖利特定對象，他已向新竹地檢署告發一事，陳見賢競選辦公室發言人田芮熙說，吳子嘉的言論並非事實，已對陳見賢名譽造成損害，且逾越合理評論範圍，涉嫌誹謗、公然侮辱，他們已委由律師全權處理，依法追責。

田芮熙說，外界刻意炒作「新豐鄉重劃區」相關議題，陳見賢競辦鄭重澄清，該案係新竹縣政府依既有法定程序所進行的正常行政作為，全程具備明確法源依據，並符合完整行政程序。陳見賢是在職權範圍內，以縣府機關代表身分依法履行公務，絕無任何不法。任何刻意扭曲、混淆視聽之指控，均屬惡意抹黑。

目前正值2026新竹縣長選舉國民黨提名協調關鍵時刻，嚴正呼籲相關政治人物和團體，停止把黨內同志視為敵人、仇人，停止以潑髒水、抹黑攻擊作為競逐手段。企圖藉由打壓他人、製造對立來成就自身，既不光明，也不正當，更嚴重傷害國民黨黨內民主與團結。

田芮熙說，他們已經發現有特定政治人物支持者群組和相關社群平台，明顯刻意散布未經查證、甚至明知不實內容，進行指控、影射與人格抹黑，這類行為明顯構成「惡意造謠」。此外，少數特定媒體沒有查證和平衡報導，片面引述不實論述，嚴重破壞公共討論秩序，也非言論自由所能容許。相關不當言論與行為他們均已完整蒐證，也已立即進行法律行動。

新竹縣新豐鄉光星自辦市地重劃區，因2026年新竹縣長選舉，被媒體人吳子嘉爆料重劃過程有弊端。(記者黃美珠攝)

