吳子嘉搶先曝最新民調 賴應赴立院國情報告？結果太震撼

根據《美麗島電子報》搶先曝光的1月國政民調，針對「賴總統赴立院對國家安全、國防特別預算進行國情報告」，52.9%的人認為有必要．34.1%的人認為沒必要。媒體人吳子嘉認為，總統賴清德要勇敢的接受這個民意的要求，這樣才是比較正確的選擇。

吳子嘉29日在中天《新聞千里馬》節目中曝光的最新《美麗島電子報》1月國政民調，其中調查「立法院審查中央政府總預算的看法」，結果 46.3%表示「先通過沒爭議的民生預算，有爭議的預算朝野先溝通」； 35.3%表示「立法院應該馬上開始全面審查今年中央政府總預算」 。

廣告 廣告

吳子嘉分析表示， 這民調告訴我們兩件事情， 把藍綠對決的因素拉掉以後， 看出民進黨大概有固定的基本盤35% ， 不管是什麼議題，反正就是綠色的意見、大部分是同溫層的基本盤，就是在35％左右，這是政黨的盤。

吳子嘉接著表示，另外一件事就是，中間選民跑出來了，除了藍白的選民以外，還有很大量的中間選民跟年輕人，也就是大約近半數的人認為，應該要用理性的方式來處理問題。換言之講，就是有爭議的部分先放下，把沒有爭議的分開處理，這個比較合理，而不是像總統賴清德講的，幫忙全部先通過，這是不通的事情。

吳子嘉再曝光另外一個民調，詢問民眾「賴總統赴立院對國家安全、國防特別預算進行國情報告」的看法，52.9%的人認為有必要．34.1%認為沒必要。

吳子嘉對此分析表示，過半數的民眾認為，應該要理性思維、應該要有一個合理的方式處理，也就就是說總統應該要赴到立法院，因為總統當時承諾過他要到立法院接受所謂的國情咨文報告。

吳子嘉更指出，有超過50%台灣的民意，贊成賴清德應該要到立法院，就是他曾經承諾過的國情咨文報告，應該面對整個立委的詢問，至於方式跟形式，可以討論。但是依照憲法規定、以及他當時選總統的承諾，跟目前有關國防預算這種國內外都在重大矚目的事件時，總統應該要勇敢的接受這個民意的要求，這才是比較正確的選擇。

【看原文連結】