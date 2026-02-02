吳子嘉曝柯建銘選總召是為跟賴清德討債 本人氣炸喊告！

民進黨立院黨團總召柯建銘，新會期將面臨綠委蔡其昌登記參選總召的挑戰。資深媒體人吳子嘉在節目中透露，柯建銘想繼續選總召是因為「大罷免時期募款債務未清，要跟賴清德要債」。對此，柯建銘今（2）日發出聲明表示已委請律師蒐證準備提出告訴。

總統賴清德、民進黨團立院總召柯建銘。（圖／報系資料照）

吳子嘉近日上《下班瀚你聊》節目中表示，柯建銘之所以爭取連任總召是因為「大罷免」期間其大量募款，但大罷免後欠款尚未還清，其以黨、總統、大罷免名義進行募款，成為問題癥結點，柯建銘必須爭取連任，並跟賴清德要債。吳子嘉甚至直言，柯建銘表態參選只有一個目的就是「要債」。

資深媒體人吳子嘉。（圖／董事長開講）

對此，柯建銘今天發出嚴正聲明指出，吳子嘉並未與他本人查證，就公然散播相關不實訊息，他已經委請律師蒐證準備提出告訴，柯建銘也要求刊登之媒體即刻更正下架相關報導。

