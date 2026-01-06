吳子嘉爆內幕具狀到竹檢控告圖利 陳見賢辦公室：已委律師全權處理、絕不姑息

（圖／翻攝董事長開講直播）





資深媒體人吳子嘉主持的「董事長開講」直播節目，素來以辛辣享有盛名，昨日開講內容抖出新竹縣政府黑幕，直批縣長、議長和副縣長是鐵三角。吳子嘉說，爆料者提供十幾項弊案，為了不讓新竹縣墮落，他已將其中的新豐鄉重劃案內容向新竹地檢署提告，控告副縣長陳見賢涉嫌圖利。陳見賢辦公室6日中午澄清表示，吳子嘉直播發表的相關言論皆與事實不符，已委託律師全權處理絕不姑息。

吳子嘉在5日晚間的直播節目「董事長開講」中，以「新竹縣黑金大揭密」為題，大爆新竹幫派將毁了新竹縣，也將毀了國民黨的選舉。而國民黨主席鄭麗文還被蒙在鼓裡。黑金三人組一旦形成，無疑暗助民進黨，成為贏下新竹縣最好的幫手。吳子嘉推測國民黨如果縣長提名陳見賢，民進黨中央將伺機進行掃黑行動，讓下屆縣長選舉操作更單純化，綠營推派的候選人預料可以順利拿下縣長寶座，讓新竹縣藍天變綠地。

廣告 廣告

吳子嘉於節目中指出，根據爆料的疑點，日前已去函陳見賢求證，但石沉大海。上週已到新竹地檢署具狀提告，控告陳見賢涉嫌圖利，檢方已簽分他字案進行調查。檢舉內容是新豐鄉靶場重劃案，推了8年停滯不前，但陳見賢主持重劃案後，8個月就快速通過重劃案。最有爭議的是地主150多人只佔3%，國防部有97%土地，地上物拆遷經費卻高達兩億四千萬元！重劃案相關公司一個地址卻有十家公司，吳子嘉也將相關資料提供檢調參考。另外，新竹縣重大建設的焚化爐、湖口生命園區，以及天坑案的豐采520，吳子嘉認為問題很大。

美麗島電子報也公布立委林思銘退選後的最新民調，徐欣瑩與陳見賢對比民調，徐領先12%左右；與對手鄭朝方互比民調，徐欣瑩小贏鄭朝方2%，但在誤差範圍內，陳見賢與奠朝方互比民調，則落後5%。至於中間選民和民眾黨的支持度，徐欣瑩與陳見賢則是58對31。

吳子嘉以年底縣市長大選為例，包括新竹縣、宜蘭、嘉義等地，鄭麗文主席如果提名不當，或讓黑金掌權，國民黨前途堪慮！

陳見賢辦公室針對吳姓主持人5日晚間於社群媒體平台直播中所發表之相關言論，回應指出內容明顯與事實不符，已對新竹縣副縣長陳見賢之名譽造成具體且實質損害，相關言論亦已逾越合理評論範圍，涉有刑事誹謗、公然侮辱之疑慮。

關於外界刻意炒作之「新豐鄉重劃區」相關議題也澄清說明該案係新竹縣政府依既有法定程序所進行之正常行政作為，全程具備明確法源依據，並符合完整行政程序。陳見賢副縣長係於職務權限範圍內，以新竹縣政府機關代表身分依法履行公務，絕無任何不法。

陳見賢辦公室重申，尊重憲法所保障之言論自由，但言論自由從來不是造謠、抹黑、毀謗他人，或進行政治鬥爭的保護傘。對於任何不實指控與人格攻擊行為，必將依法究責，透過司法程序還原事實真相，捍衛公務人員之清白與尊嚴。



更多新聞推薦

● 藍營推修法《離島建設條例》設「自由貿易示範區」 民進黨：恐成洗產地破口