吳子嘉爆內幕具狀至竹檢控告圖利 陳見賢辦公室回應了

CNEWS匯流新聞網記者李承值／台北報導

資深媒體人吳子嘉在網路「董事長開講」中，踢爆新竹縣政壇勾結內幕，指稱縣長、議長和副縣長是鐵三角。吳子嘉今（6）日表示，已將光星重劃案內容向新竹地檢署提告，控告副縣長陳見賢涉嫌圖利，檢方已簽分他字案展開調查；他也痛批，國民黨秘書長李乾龍護航現任副縣長陳見賢，揚言還有18筆弊案，將陸續公布。針對吳子嘉相關言論，陳見賢辦公室表示，本案將正式委由律師全權處理，絕不姑息。

吳子嘉在5日晚間的直播節目「董事長開講」中，以「新竹縣黑金大揭密」為題，爆料新竹幫派將毁了新竹縣，也將毀掉國民黨的選舉，而國民黨主席鄭麗文還被蒙在鼓裡，並直指陳見賢為首的3人組，將成為民進黨贏下新竹縣最好的幫手。他更質疑，如果國民黨提名陳見賢參選縣長，就有可能變成縣長、議長都是被社會質疑有黑歷史的人，而新竹縣市參選議員者被同樣質疑的至少有10人以上。

吳子嘉節目中指出，上週已到新竹地檢署具狀提告，控告陳見賢涉嫌圖利，檢方已簽分他字案進行調查；檢舉內容是國防部靶場的光星重劃案，推了8年停滯不前，但陳見賢主持重劃案後，不顧國有財產署反對，在沒舉辦公聽會的情況下，8個月就通過重劃案。他指出，最有爭議的是地主150多人只佔3%，國防部有97%土地，地上物拆遷經費卻高達2億4千萬元，重劃案相關公司一個地址卻有10家公司，吳子嘉也將相關資料提供檢調參考。

另外，吳子嘉也認為，新竹縣重大建設的焚化爐、湖口生命園區，以及天坑案的豐采520等案，都與陳見賢有關。美麗島電子報也公布立委林思銘退選後的最新新竹縣長民調，國民黨立委徐欣瑩與陳見賢對比民調，徐領先12%左右；與對手、民進黨竹北市長鄭朝方互比民調，徐欣瑩小贏鄭朝方2%，在誤差範圍內，陳見賢與鄭朝方互比民調，則落後5%。至於中間選民和民眾黨的支持度，徐欣瑩與陳見賢則是58對31。

吳子嘉以年底縣市長大選為例，包括新竹縣、宜蘭、嘉義等地，鄭麗文如果提名不當，國民黨前途堪慮。他也點名國民黨中央，指出陳見賢已宣布參選，卻佔著新竹縣黨部主委，甚至揚言手中還有18條弊案未來將陸續公布。

針對吳子嘉相關言論，陳見賢辦公室表示，內容明顯與事實不符，已對陳見賢名譽造成具體且實質損害，相關言論亦已逾越合理評論範圍，涉有刑事誹謗、公然侮辱之疑慮。本案將正式委由律師全權處理，絕不姑息。

關於新豐鄉重劃區相關議題，陳見賢辦公室澄清，該案是新竹縣政府依既有法定程序所進行的正常行政作為，全程具備明確法源依據，並符合完整行政程序；陳見賢是於職務權限範圍內，以新竹縣政府機關代表身分依法履行公務，絕無任何不法。辦公室強調，任何刻意扭曲、混淆視聽之指控，均屬惡意抹黑。

照片來源：陳見賢臉書

