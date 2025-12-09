吳子嘉爆料吳宗憲當張勝德父子面被羞辱 怒批「放狗咬人」

（觀傳媒宜蘭新聞）【地方中心/宜蘭報導】《美麗島電子報》董事長吳子嘉9日晚間在其《董事長開講》節目當中爆料指出，有意角逐國民黨宜蘭縣長提名的立法委員吳宗憲，本月2日在宜蘭一場國民黨黨公職人員的餐會當中，被叫到餐廳後面的VIP包廂，當時在座的有議員及同樣要角逐宜蘭縣長提名的議長張勝德及其父親老議長張建榮，席間兩位議員當著吳宗憲的面說「你不要選了啦！你也不會當選啦！而且也不可能給你選，我們現在都在連署了啦。」吳子嘉怒批這是「放狗咬人」！

圖：翻攝《董事長開講》

吳子嘉在節目當中表示，上週二晚上，應該是晚餐時間之前，在宜蘭的一個聚會，國民黨召開了地方的會議，大概有100多位黨公職及黨代表參加，在那個當下，國民黨的主委打電話請吳宗憲去參加，吳宗憲從台北趕下去，進行當中，突然間有人來請吳宗憲表示，議長在後面小房間，當時在座的除了議長張勝德及其父親老議長張建榮之外，還有幾位議員及朋友，當中有兩位議員嗆吳宗憲說「你不要選了啦！你也不會當選啦！而且也不可能給你選，我們現在都在連署了啦。」吳子嘉說，吳宗憲畢竟是資深檢察官，也當過新北市的法務局長，面對這樣的羞辱，還是笑嘻嘻的點頭微笑。

吳子嘉表示，這件事有黨工看不下去向黨中央考紀會反映，黨主席鄭麗文也知道這件事。吳子嘉怒批張勝德父子是前任和現任議長，結果坐在那邊不講話，放著兩隻狗去咬吳宗憲是「非常惡劣的行為」。