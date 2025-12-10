吳子嘉爆料遭宜蘭議長人馬恐嚇！吳宗憲還原事實：很意外
媒體人吳子嘉昨在其直播節目中爆料，稱藍委吳宗憲在某次宜蘭的一個餐會上被叫到小房間，遭議長的人馬有些羞辱恐嚇的言詞。對此，吳宗憲今表示，自己感到不解和意外，因為當日僅是對宜蘭發展及選舉進行討論，有些不錯的意見與看法，是可以提供給自己未來問政及爭取宜蘭人支持的方向。
吳宗憲今天（10日）受訪時表示，自己根本就沒有把這件事放心上，所以不懂為什麼會有這個訊息傳出來。然後傳了幾手之後訊息一定會失真，過往都是這樣，所以自己對這個事情的立場就是不評論，因為自己在意的不是這個事情。
吳宗憲強調，其實自己在意的是要怎麼樣團結黨內的同志，以及團結在野的友黨一起打贏 2026，這才是他在乎的。然後對宜蘭而言，自己在乎的反而是那邊交通和淹水問題要怎麼樣解決。
吳宗憲隨後也在臉書發文表示，從昨晚到今日，有很多好友都在詢問及關心先前宜蘭黨部內部餐敘情況。感謝大家關心，黨部這個活動已過許久，竟然引起討論，自己感到不解也覺得意外，當日僅是對宜蘭發展及選舉進行討論，有些不錯的意見與看法，是可以提供給自己未來問政及爭取宜蘭人支持的方向。
吳宗憲強調，他也請各位好友放心，從事檢察官20多年，面對過窮凶惡極的罪犯；自己擔任立法委員，面對無上限的政治迫害，從未懼怕，更不會退縮，就是只有一個理念—讓民眾更好。在這個方向下，他會努力持續讓蘭陽更好，讓宜蘭走新路。
