吳子嘉爆料：吳宗憲黨部餐敘遭宜蘭議員恐嚇：不會讓你選！

2026宜蘭縣長選舉，日前民眾黨已徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選，該區是否會藍白合，各界都在關注。至於國民黨方面，目前有立委吳宗憲和宜蘭縣議長張勝德表態爭取。《美麗島電子報》董事長吳子嘉爆料，某天宜蘭縣黨部餐敘，吳宗憲被在地議員恐嚇「你不要來選」、「不會讓你選」、「你選不上」。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉。（圖／董事長開講YT）

吳子嘉今（9）晚在其直播節目《董事長開講》提到2026宜蘭縣長選舉，其中民進黨日前已提名律師林國漳，他直言不認識，只知他是信賴之友會會長、律師公會理事長，形象非常好，過去從未參加過選舉，也沒搞過什麼事情；民眾黨部分，則是確定提名陳琬惠，所以藍白這邊勢必要溝通一番。

吳子嘉接著表示，目前國民黨在宜蘭有2人表態參選，分別是吳宗憲和張勝德，其中張勝德是現任議長，其父親過去也當過很多屆議長，家族在宜蘭當地承包不少公共工程，張勝德參選的原因，就是要維護其家族事業的擴張。

至於吳宗憲，吳子嘉說這是中央屬意的人選，目前是不分區立委，也是台大法學博士候選人，有望明年拿到學位。相較吳宗憲的高學歷，現任縣長林姿妙只是中學畢業，張勝德的父親更是只有小學畢業就當了議長，所以張勝德認為，那接下來就該輪到他了。吳子嘉說，張勝德和他父親不是黑道，他們就是一個公共工程的承包商，但能力很強，財務狀況也很好。

國民黨立委吳宗憲。（資料照／中天新聞）

不過，吳子嘉突然話鋒一轉，稱在上週二發生一件事，讓國民黨高層也十分關注，自己有聯絡當事人之一吳宗憲，強調消息來源是吳宗憲的說法。吳宗憲跟他說，若是要參與選舉，要跟每一個議員、地方有力人士交朋友，不要去得罪人。

吳子嘉說，上週二宜蘭縣黨部有一場餐敘，不少黨公職和代表都有參加，吳宗憲也有受邀。然而吳宗憲到場後，突然被找去進入一個小房間，裡面有張勝德和他的父親坐在那邊，接著就有2個議員對吳宗憲羞辱和恐嚇，嗆他「你不要來選」、「不會讓你選」、「你選不上」。吳宗憲畢竟是博士生，過去也當過檢察官、新北市法務局長等職務，當下遭這些議員奚落，儘管場面難看，但他始終保持微笑。

民眾黨日前徵召前立委陳琬惠參選宜蘭縣長。（資料照／中天新聞）

吳子嘉透露，後來有黨部的人看不下去，怎麼可以恐嚇自己同志，報到考紀會那邊，要求對張勝德等人黨紀。說到激動處，吳子嘉甚至破口大罵，認為張氏父子分別是前任和現任議長，結果坐在那邊不講話，放著兩隻狗去咬吳宗憲，這實在很惡劣。

