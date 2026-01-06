吳子嘉爆料「竹縣黑金大揭密」 陳見賢陣營：惡意抹黑，委託律師全權處理絕不姑息！

【民眾新聞網方健龍新竹報導】資深媒體人吳子嘉5日晚間在直播節目「董事長開講」中，以「新竹縣黑金大揭密」為題，爆料新竹縣副縣長陳見賢疑具黑幫背景，且介入新豐鄉光星重劃區拆遷開發案，吳子嘉也聲稱已檢附相關資料至新竹地檢署告發陳見賢圖利。陳見賢競選團隊今（6）日中午澄清表示，吳子嘉直播發表的相關言論皆與事實不符，均屬惡意抹黑，已委託律師全權處理絕不姑息。

陳見賢競選團隊今天中午透過新聞稿指出，針對吳子嘉社群媒體平台直播中所發表之相關言論，內容明顯與事實不符，已對新竹縣副縣長陳見賢之名譽造成具體且實質之損害，相關言論亦已逾越合理評論範圍，涉有刑事誹謗、公然侮辱之疑慮，本案將委由律師全權處理，絕不姑息。

廣告 廣告

媒體人吳子嘉5日晚間在直播中爆料，「新竹幫派將毁了新竹縣，也將毀了國民黨的選舉，而國民黨主席鄭麗文還被蒙在鼓裡。陳見賢為首的黑金三人組，成為民進黨贏下新竹縣最好的幫手。」吳子嘉並痛批，如果縣長提名陳見賢，就有可能變成縣長、議長都是黑幫分子，而且新竹縣市具黑幫身份參選議員者至少有10人以上。

吳子嘉在節目中指出，日前已到新竹地檢署具狀告發，控告陳見賢涉嫌圖利，檢方已簽分他字案進行調查。檢舉內容是國防部靶場的光星重劃案，推了8年停滯不前，但陳見賢主持重劃案後，不顧國有財產署的反對，在沒舉辦公聽會的情況下，8個月就通過重劃案。最有爭議的是地主150多人只佔3%，國防部有97%土地，地上物拆遷經費卻高達兩億四千萬元！重劃案相關公司一個地址卻有十家公司，吳子嘉也將相關資料提供檢調參考。另外，新竹縣重大建設的焚化爐、湖口生命園區及「天坑案」豐采520，吳子嘉認為都與陳見賢有關。

針對「新豐鄉重劃區」相關議題，陳見賢團隊指出，該案係新竹縣政府依既有法定程序所進行之正常行政作為，全程具備明確法源依據，並符合完整行政程序。陳見賢副縣長係於職務權限範圍內，以新竹縣政府機關代表身分依法履行公務，絕無任何不法，任何刻意扭曲、混淆視聽之指控，均屬惡意抹黑。