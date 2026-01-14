吳子嘉爆新潮流狼性作風！郭正亮一句話怒駁

▲前立委郭正亮直言，新潮流在高雄實力有限，認為媒體人吳子嘉恐怕是搞錯了。（圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 民進黨高雄市長初選民調結果揭曉，綠委賴瑞隆以不到1%的差距險勝邱議瑩，將迎戰國民黨參選人柯志恩。媒體人吳子嘉認為，民進黨內的新潮流勢力向來作風「狼性」，若柯志恩繼續抱持「君子之爭」，就等著回家吃自己；不過，前立委郭正亮則指出，新潮流在高雄實力有限，吳子嘉恐怕是搞錯了。

吳子嘉13日在網路直播節目《董事長開講》中表示，新潮流長期以來有「整碗捧去」的習性，無論是對黨內或對外，都會全力消滅對手，鬥到你死我活，戰術如狼群般凶狠，是沒有人性的。因此他認為，柯志恩若堅持以君子之爭應戰，根本就不必打這場仗了，「等著回家吃自己」。

不過，郭正亮14日在政論節目《大新聞大爆卦》中反駁此說法，他指出，吳子嘉恐怕是搞錯了，新潮流在高雄其實很弱，質疑目前高雄的民進黨立委中，有哪一個是新潮流的？郭正亮強調，新潮流在台北市、高雄市影響力有限，真正強勢的地區是台中、彰化。

郭正亮續指，台南立委則幾乎都是新潮流的人馬，僅陳亭妃、王定宇不是。他也補充，高雄立委李昆澤的選區，算是國民黨較有優勢的地帶，只要提派合適人選，就有望拿回支持票。這也意味著高雄選情仍存在變數，而民進黨的優勢並非如外界想像般穩固。

