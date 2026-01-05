吳子嘉爆新竹縣市風飛沙幫10個人出來選 告發副縣長陳見賢涉嫌靶場變更成商業用地弊案

《美麗島電子報》董事長吳子嘉5日直播時爆料已向新竹地檢署告發副縣長、風飛沙幫背景的陳見賢涉嫌圖利，還說後面有18個案子在等（圖片來源／ 陳見賢臉書）

《美麗島電子報》董事長吳子嘉5日直播時大爆料，指楊文科和議長張鎮榮在縣長官邸分批約見議員施壓，要林思銘、徐欣瑩退選，讓出來給現任副縣長陳見賢選2026新竹縣長，但陳見賢是風飛沙幫的背景，這次新竹縣、市選舉風飛沙幫有10個人出來選，大都掛國民黨的。

吳子嘉驚爆，12月31日國民黨立委林思銘宣布退出 2026 新竹縣長提名之爭是因為被縣長楊文科、議長張鎮榮約談施壓，但徐欣瑩不肯退，議長張鎮榮就寫東西罵她。

但吳子嘉的重點在於，楊文科和張鎮榮是要替副縣長陳見賢排除競爭對手，但陳見賢涉嫌圖利，他已經具狀向新竹地檢署告發陳見賢。

逼退徐欣瑩，為副縣長陳見賢鋪路

「今天新竹地檢署已經收到，在分案調查中」、「他字案被告一定跑不掉」吳子嘉說，陳見賢擔任新竹縣市市地重劃委員會主任委員，卡了8年的「新豐光星自辦市地重劃區計畫修正案」8個月就過關，還把開發費用增加2.4億元，地上物拆遷補償費，但吳子嘉說，那是個軍方的靶場有什麼好拆的。

他指出，整個土地重劃最微妙之處，僅占3％的153位地主，土地和占97％的靶場合併，將來要變更成商業用地，但97％只有三個地主，軍備局、桃園市政府、國產署，所有表決97％地主都被壓過去，國產署曾提出異議也沒有人理他。

本案就這樣一路表決一路通過變更，吳子嘉說「3％土地的地主去玩97％的公有地，153個人這樣搞你，這個太厲害了。」

吳子嘉向竹檢告發，陳見賢涉嫌圖利土地變更

吳子嘉還說，「十家公司開發商都同一個地址，都是和陳見賢關係非常好的黃裕昌有關，我建議新竹調查站 把黃裕昌當成主要關係人。」他說，也發函給軍方、國產署、桃園市政府但都沒有人理他，因此建議檢調單位把這三個單位的承辦人都找來釐清。

他表示，也親自發函詢問陳見賢和這些開發商有沒有關係，本身有沒有在裡面持有土地，但都沒有得到回覆。

「你國民黨讓陳見賢出來就是害到鄭麗文嘛，而且風飛沙幫這樣搞，賴清德一定會掃黑的，有必要這樣嗎」吳子嘉說，國民黨還派副主席兼秘書長李乾龍到新竹協調，但李乾龍平常就跟陳見賢他們玩在一起的。吳子嘉說，「這是第一件 後面還有18件，我會一件一件爆。」

